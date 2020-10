Escribió un libro y lo recaudado con su venta será para el Cottolengo

Blanca Bonafede (79), una escritora oriunda de Sunchales pero que reside en San Francisco, lanzó su primer libro cuya recaudación con su venta será destinada al Pequeño Cottolengo Don Orione, donde ella fue voluntaria durante varios años.

Hoy con algunos problemas de salud, fue su familia la que compiló escritos que llevó a cabo durante toda su vida, y los plasmó en un libro que se imprimió a modo de estímulo para ella.

"Aurora, un sueño desde el campo hasta el mar", comprende dos partes. La primera es una recopilación modificada de escritos publicados en la revista Nuestro Lugar, donde Blanca fue columnista entre 2008 y 2011, rememorando historias del pasado relacionadas en muchos casos con la vida rural y las diferentes costumbres vividas por los pobladores de la época. la segunda, son diversas poesías redactadas algunas por propia inspiración y otras producto de actividades en los talleres literarios donde la autora concurrió, siendo algunas de ellas premiadas en diferentes concursos nacionales e internacionales.

Fabricio Gallo, su nieto y quien realizó el prólogo del escrito, dialogó con El Periódico y dio detalles del trabajo. "Esto viene de varios años, de cuando ella escribía en la revista, pero siempre, por distintas circunstancias, el libro se terminaba postergando y no haciendo. Hasta que en este tiempo me cayó como una ficha y dije 'si no lo hacemos ahora no lo hacemos más'", contó.

Así, aprovechando el tiempo en casa que otorgó los primeros meses de la cuarentena, es que la familia se puso manos a la obra. "Me puse a recolectar todos sus escritos y a armar un poco en mi cabeza el cómo podíamos hacerlo porque en principio iban a ser solamente los relatos que ella escribía en la revista. Pero siempre su mayor fuerte fue la poesía, con la que incluso participó en concursos, entonces pensé que lo mejor sería hacer un mix con estos relatos que incluso por ahí la gente no sabía que escribía, y a la vez agregarle poesía, que es la mayor virtud de ella", recordó.

Así, mientras su mamá y su primo dictaban, Fabricio y su hermana escribían y editaban, a la vez que contactaron a la editorial: "Toda la familia aportó su grano de arena. Fuimos recolectando un poco de todos lados y llegamos a tenerlo completo para publicarlo".

Sobre Blanca

Blanca nació en 1941 en Sunchales y vivió gran parte de su vida en Bauer y Siegel. "Ella tiene un arraigo muy fuerte hacia toda la cultura de los pueblos y el campo, porque ella vivió siempre en el campo, ordeñaba, atendía a los pollos, la huerta, un poco de todo. Y aparte de eso tenía esa pasión por la escritura. Ya en el campo ella escribía. Una vez que ella y su marido se jubilan, al poco tiempo tuvieron un hecho delictivo y decidieron venirse a vivir a la ciudad hace unos 15 años aproximadamente. Y ahí empezó a dedicarle más tiempo a la escritura. Empezó a concurrir a talleres literarios y escribía también en la revista", detalló su nieto.

Y continuó: "Cuando vino a la ciudad empezó a ser voluntaria en el Cottolengo. Ella fue voluntaria durante 10 años, hasta estuvo nominada a 'mujer del año' por la colaboración en el Cottolengo. Ella lo que hacía era ir a cebarle mates a las chicas, incluso dentro de un escrito ella cuenta las cosas que vivía ahí".

Es por esa misma razón que se decidió donar lo recaudado a ese lugar. "No hicimos el libro para ganar plata sino por una cuestión afectiva hacia ella, que hoy no se encuentra bien de salud. Era algo que por ahí estaba necesitando, para alegrarla un poco a ella y a todos. Estamos muy contentos con todo esto y muy entusiasmados, así que la donación va por ahí. Hablamos con el padre Abel (Olmedo) y estuvo de acuerdo así que las ganancias van a ser para los chicos del Cottolengo", finalizó.

El valor del libro es de 250 pesos y puede conseguirse a través de los teléfonos (03564) 15692547 y 429258.