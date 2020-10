En pro de la inclusión, diseñaron una carta adaptada para locales gastronómicos a base de pictogramas

Inclupas, un grupo de papás con hijos con alguna discapacidad que se encarga de transmitir valores a través de sus experiencias como el amor, la empatía, el respeto y la tolerancia, junto a Cecilia Origlia, una profesora de educación especial, diseñaron una carta adaptada para locales gastronómicos a base de pictogramas.

Motivados por la importancia que tiene la comunicación para todas las personas, y teniendo en cuenta que existen personas a las que por distintas razones se les dificulta decir, pedir o comprender lo que otros le están diciendo, es que se unieron y comenzaron a llevar la propuesta a diferentes firmas de la ciudad, de las cuales una ya la implementó y otras tantas están en ese proceso.

Andrea Luque, mamá de una niña con trastorno del espectro autista e integrante de Inclupas, dialogó con El Periódico, celebró la iniciativa y explicó su origen: "El proyecto surge de parte de Cecilia Origlia, que es la integradora de mi hija actualmente, porque ella se dedica especialmente a la Comunicación, y nos preguntó si los Inclupas nos queríamos unir a ese proyecto para darle más peso en la ciudad. La idea es que cualquier persona que tenga una discapacidad, tanto verbal como de comprensión, pueda ir a un lugar de consumo y no necesite la ayuda de nadie para pedir".

Luque aclaró que este tipo de cartas es fundamental para personas con diversas discapacidades así como también para niños que no saben leer o para personas con problemas de vista. "El pictograma es un dibujo que representa lo que querés decir. Si unís varios dibujos se forma una frase, entonces cualquier persona que no pueda hablar o no hable bien o que tenga algún problema para expresarse utiliza esos dibujos señalando", dijo.

Más allá del interés en implementarla, es fundamental saber hacerla, aclaró Luque: "Cecilia fue la que hizo el diagrama de los pictogramas porque hay que saber hacerlos y hacer una carta adaptada como la que se hizo. No es sólo plasmar en una hoja el dibujo, hay que tener en cuenta muchas cosas, por ejemplo que no apabulle con tantos colores o con la imposición de las imágenes. Hay varios aspectos a tener en cuenta a al hora de confeccionarla. Ella se encargó de eso que es la que sabe. La idea es que estas personas puedan ir al negocio y pedir de esta forma. La primera que se sumó fue una heladería y lo bueno es que esa carta va a estar en el mostrador, entonces la persona puede con su dedo señalar, porque si la ponemos atrás, donde están los gustos, tampoco podrían pedir porque no llegan a señalar".

"Hay varios contactados que nos han dicho que sí"

La mujer contó que empezaron a contactar a gente conocida del rubro y que hay buena respuesta: "Empezamos con la gente conocida nuestra, hay varios contactados ya de San Francisco. Hasta ahora todos nos han dicho que sí".

Luque explicó que la implementación demora un tiempo porque requiere de copiar toda la carta y transformarla con pictogramas. A la vez aclaró que los negocios que deseen comenzar a utilizarla no deberán desembolsar dinero, ya que la propuesta es gratuita y los gastos corren por cuenta del grupo. "Los Inclupas nos hacemos cargo del costo, lo único que tiene que tener la empresa es las ganas de usar la carta. No que se haga y quede ahí, sino que se entregue junto con la carta del local para todos, porque a veces las discapacidades no son visibles y queda incómodo para nosotros pedirlas. Cecilia se encarga del diseño y nosotros la llevamos a imprimir para que ellos la usen".

"Tuvo bastante éxito porque mucha gente está escribiéndos para decirnos que no sólo la usan personas con alguna discapacidad, sino también la gente grande que por ahí no ve bien y los niños también", finalizó y adelantó que el grupo trabaja en proyectos similares con la idea de implementarlos a futuro.

Por consultas, interesados pueden contactarse con el grupo a través de las redes sociales como Facebook o Instagram.

Los pictogramas

Un pictograma es un signo icónico dibujado y no lingüístico, que representa figurativamente un objeto real o significativo.

Los pictogramas pueden ser utilizados como sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. Generalmente, las personas que lo utilizan presentan dificultades en la comunicación oral y escrita y utilizan imágenes a modo de palabras para expresar ideas, conceptos, sentimientos, etcétera. Un pictograma debe ser para la persona que lo utiliza una forma de interpretar, comprender y transformar su realidad en imágenes y, a través de éstas, un medio para expresar y transmitir su pensamiento.