Alberto Fernández anunció que se mantendrán las restricciones sanitarias por 14 días más

El presidente Alberto Fernández anunció hoy, desde Misiones, que se mantendrán las disposiciones de aislamiento y distanciamiento social ante la pandemia de coronavirus "por 14 días más" a partir del próximo domingo y consideró que a pesar de la baja de contagios en el AMBA "se está lejos de superar el problema".

"Vamos a seguir exactamente en las mismas condiciones en las provincias donde se registra el mayor número de contagios por coronavirus. Por 14 días más mantendremos las disposiciones vigentes de aislamiento y distanciamiento social", señaló el jefe de Estado durante un acto llevado a cabo en Misiones, junto al ministro de Salud, Ginés González García, y el gobernador local, Oscar Herrera Ahuad.

En ese sentido, el mandatario apuntó que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde "a pesar de que hay una baja clara, todavía no estamos en condiciones de quedarnos tranquilos".

"Trabajando codo a codo, vamos a superar la pandemia. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Estamos lejos de haber solucionado el problema", remarcó el mandatario.

Fernández pidió "extremar los cuidados" ante la pandemia de coronavirus, ya que "el virus no diferencia ni ideologías políticas, ni clases sociales ni edades".

"Todos queremos que exista verano, para eso es muy importante que nos cuidemos hoy y minimizar el problema hoy", subrayó el jefe de Estado.

"A la situación le ponemos el pecho y nos ponemos de pie. Vamos a hacerlo una vez más, trabajando codo a codo vamos a superar la pandemia. Tengamos mucha confianza en nosotros", apuntó.

El Presidente reiteró que las actuales medidas de restricción sanitaria "no son una cuarentena, es un mecanismo de aislamiento para algunos y de distanciamiento social para otros y de a poco vamos abriendo actividades".

"No nos dejemos confundir y entendemos la gravedad de la situación". No se trata de restringir libertades si no de cuidarnos. Lo hecho en el AMBA , con la reapertura paulatina de actividades puede servir como modelo para el resto del país", destacó.