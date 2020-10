Coronavirus: este viernes se anunciarían cómo siguen restricciones en Córdoba

El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, adelantó que este viernes se resolvería si se mantienen las restricciones de actividades en seis departamentos de la provincia, que habían sido dispuestas hasta el 26 de octubre a través de un decreto presidencial. El funcionario aseguró que el tema se encuentra bajo análisis a la espera del anuncio de extensión de las medidas de aislamiento que hará el presidente Alberto Fernández esta tarde desde Misiones, luego de hablar ayer con los gobernadores.

“Estamos dialogando con autoridades de la Nación. Mañana el presidente hará el lanzamiento del programa de asistencia y prevención de la patología del dengue. Después de eso tendremos la notificación del Gobierno y anunciaremos cómo siguen las medidas. El compromiso que asumió la Provincia con sus trabajadores es que pasados los 14 días la intención es levantar las restricciones. Desde la parte sanitaria estamos evaluando las medidas que se van a tomar", dijo ayer Cardozo al presentar la situación epidemiológica de Córdoba.

Y agregó: "La modalidad que asumiremos desde el lunes 26 será consensuada con Nación".

A nivel local también se esperan decisiones. En San Francisco, el acuerdo firmado por la Municipalidad mantiene la habilitación para bares, restaurantes y gimnasios, aunque con reducción en el horario. El Periódico consultó a funcionarios municipales sobre cuáles serán los próximos pasos, pero informaron que todavía no se trató el tema, aunque podría haber novedades en las próximas horas. La decisión estaría sujeta a los números de contagios y fallecimientos que se vienen registrando a nivel provincial y local en el marco de la pandemia.

En una meseta de casos

Por otra parte, recordó que la situación en la provincia continúa siendo crítica por el aumento de casos. "Estamos viendo los números de hace 15 días atrás. Sin lugar a dudas, estamos viendo un amesetamiento de los casos pero un pico de ocupación de camas y de la mortalidad", destacó.

En lo que respecta a la habilitación de los vuelos de cabotajes y viajes de larga distancia, Cardozo sostuvo que Córdoba "está transitando el pico de la patología y que en este momento solicitar el PCR de los que llegan a la provincia no es una prioridad".

"Cada distritos solicita los requisitos de ingresos a su lugar. Conforme a cómo transitamos la patología, no es necesario exigirlo", añadió.

"No creemos que haya errores, pero obviamente hay mejoras que se pueden hacer. Si no hubiéramos preparado nuestro sistema de salud, no hubiéramos tenido la capacidad de contener a los 1.500 casos internados. Podemos mejorar muchas cosas, pero si no hubiéramos hecho lo que se hizo el sistema de salud no hubiera estado preparado para contener esta patología", concluyó.

Con información de La Nueva Mañana.