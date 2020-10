Córdoba: el cantante de La Banda de Carlitos se encuentra internado por coronavirus

Este jueves por la madrugada, Rubén "Kesito" Pavón fue internado en el Sanatorio Francés de Córdoba por un cuadro de coronavirus. El cantante líder de La Banda de Carlitos comenzó hace una semana con fiebre y tras hisoparse, el viernes tuvo el resultado positivo.

En diálogo con Cuarteteando, el cantante había comentado hace unos días que la fiebre había bajado y ya se sentía mejor, aunque continuaba con un poco de tos. Sin embargo, en la tarde del miércoles su cuadro empeoró y comenzó a sentir falta de aire.

En las primeras horas de este jueves, el cuartetero ingresó a la institución de Barrio Alta Córdoba con 39,7° de fiebre e inmediatamente fue asistido por personal de salud. Le colocaron oxígeno y permanecerá allí unos días mientras se espera su evolución.

A pesar del susto, "Kesito" se encuentra tranquilo y, si bien tuvo algunas complicaciones de salud hace unos años cuando sufrió un pico de estrés, no sería paciente de riesgo. Desde su internación, contó: "Yo no soy fumador, pero en el baile aspiro mucho el humo de la gente que fuma. Me dijeron que el virus ataca la parte más débil, eso puede el hacer un poquito débil mis pulmones por eso me perjudica un poco al respirar".

Fuente: El Doce TV