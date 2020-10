"Si se quiere, se puede": corrió los 42k de Nueva York, pero en San Francisco

Un vecino de Estación Frontera participó este fin de semana de una peculiar aventura: corrió los 42 k de Nueva York, pero en las calles de San Francisco y Frontera. Es que debido a la pandemia, la tradicional maratón internacional se realizó de manera virtual a través de la aplicación Strava.

Se trata de Walter Sena, quien a sus 37 años se animó a este desafío por cuarta vez, junto a su compañero Nicolás Hezer, que no pudo terminar la carrera, pero lo acompañó junto a Iván Bermúdez para asistirlo hasta el final.

"Ya tenía el año perdido, me había costumbrado a tener eventos cada un mes, pero sabía que este año iba ser imposible. Empecé a buscar una carrear virtual, porque corría con otros chicos que querían hacer una de 21, buscando me encontré con una publicidad. Pero me lo había guardado para mí, yo hacía varios meses que me venía preparando, entonces me encontré que llegaba bien", indicó.

Sena contó que el plazo para hacerla es entre el 17 de octubre y el 1 de noviembre, no pudo pagar la inscripción de la modalidad que otorga medallas por temor a no poder correrla por la situación epidemiológica en la ciudad, sin embargo se inscribió, decidió hacerla y registró un tiempo de 3h 46''. "No sabés lo que puede pasar, llegó la fecha y la podía hacer, así que le di para adelante y por lo menos llegué", explicó.

"Es mi cuarta maratón de 42 k: corrí en Buenos Aires en 2018, en Rosario el año pasado y después corrí la de Buenos Aires otra vez", contó Walter.

Sena tenía muchas ganas de participar, ni bien se habilitó la oportunidad de correr se lanzó a la calle el pasado sábado por la mañana junto a su amigo Nicolás Hezer, que no pudo terminar el desafío. También estuvo Iván Bermúdez acompañando con el trabajo logístico.

"Es muy importante ver el tema del clima, principalmente el calor, vimos que el sábado a la mañana iba a estar nublado así que salimos. Pero siempre hay que ver el clima, no por la lluvia, sino por el calor porque te poder descomponer", explicó.

"En toda carrera siempre se aprende" "Nico me acompaño hasta el kilómetro 34, e Iván fue de gran ayuda. En una carrera normal hay mucha gente y uno tiene el ánimo de los amigos, sin la ayuda de ellos hubiera estado solo, se hizo más llevadero", dijo Sena.

Sena, Hezer y Bermúdez en la previa a la maratón.

El recorrido

"Uno que ya tiene experiencia empezás a ver en qué kilómetro querés la hidratación, gel, la fruta y tratas de evitar el tráfico, pero obviamente en la ciudad ya a las 10 de la mañana hay autos por todos lados", contó entre risas.

Walter vive en Estación Frontera y diseñó un trayecto que pasó por el interprovincial, la autovía, bulevar Sáenz Peña-Caseros, avenida Cervantes, el cruce de rutas 19 y 158, El Triángulo, Plaza San Francisco, avenida Maipú, avenida Rosario de Santa Fe, Interprovincial, bulevar 9 de Julio, Sarmiento y 9 de Septiembre.







"Me mentalicé que era algo normal"

El hombre contó que este desafío "arrancó como algo normal, causó repercusión y no me lo imaginaba porque me mentalicé que era algo normal, nada loco, porque sino no llegás. La carrera se trata de mentalidad fría, el cuerpo te pasa factura y tenés que terminar".

"En lo personal me siento muy bien, porque me propongo un desafío y siempre lo pude lograr, uno le tiene que tener respeto a la distancia y hacerlo con mucho tiempo de anticipación no se puede salir en poco tiempo. Muy satisfecho y muy contento, no me imagina correr los 42 k en plena pandemia", explicó.

Por último, señaló que ahora espera volver a correr, pero en una distancia más corta. "De 42k este año ya no", dijo entre risas. De todas maneras, junto a un grupo de amigos del running siempre están buscando desafíos y esperan planificar otro nuevo para los próximos meses.

"Si se quiere se puede" Sena contó que comenzó con el running a los 34 años, hoy tiene 37 y se siente muy bien consigo mismo. "Alguno que dice que no, que ya está viejo o gordo, mirá yo que arranqué a los 34 y nunca pensé en correr una maratón y ya corrí cuatro de 42 k. Me siento muy satisfecho, miraba las maratones por la televisión y para mí era algo imposible y lo logré. Si se quiere se puede", concluyó. Finalmente, Walter agradeció a sus amigos por la compañía y a su familia que siempre apoya. "Siempre estuvieron pendientes de lo que tenía que comer para estar bien antes y después de la carrera", apuntó.