Plaza San Francisco: polémica por aporte en obra que mejorará la presión del agua

La semana pasada, el intendente Ignacio García Aresca entregó un aporte económico de 1.800.000 de pesos al Centro Vecinal de barrio Plaza San Francisco para llevar adelante una obra que permitirá mejorar la provisión del servicio de agua potable en ese sector, un reclamo de los vecinos desde hace varios años.

La obra consta de una subestación con dos bombas elevadoras junto a la incorporación de 1.000 metros de cañería y una cisterna, con lo cual se aportará mayor presión en el servicio a los más de 600 frentistas del barrio.

El secretario de Infraestructura, Néstor Gómez, explicó que con el aporte del municipio se podrá cubrir el 50% de los fondos necesarios para la construcción de la cisterna y la planta impulsora, mientras que los vecinos del barrio deberán hacer el aporte faltante en una suma que ronda los $4000 por vivienda.

En ese marco, vecinos del sector se manifestaron en contra de abonar ese importe. Aseguran que no se trata de la suma de dinero en sí, sino que señalan que la conexión a la red de agua "ya la pagó cada vecino y es un servicio que nunca se brindó". El pasado sábado, en tanto, un grupo se reunió con concejales opositores para trasladarles el reclamo.

"Ya hubo una habilitación de AMOS, ya se pagó la conexión de agua de cada frentista y ahora nos quieren hacer pagar más para culminar la obra, es casi nada el monto, pero es una obra que está habilitada y aprobada. La gente está enojada porque este reclamo viene desde hace muchos años", contó un vecino del barrio que participó de la reunión.

"El 50% de los vecinos ha quemado bombas y ya no tener agua en el pleno invierno, cansa", dijo un vecino de Plaza San Francisco.

En ese marco, manifestó que esta situación -el pago de 4 mil pesos- no había sido consultado con anterioridad. "No hubo reunión previa, nos enteramos cuando vino el intendente a entregar el dinero, no estábamos enterados de eso", explicó.

Encima, el pasado fin de semana, producto de las altas temperaturas registradas, el barrio volvió a sufrir la falta de agua. Por este motivo, vecinos del sector crearon una fan page en Facebook donde visualizan la problemática.

"La gente pone el reloj a las cuatro de la mañana para levantarse a poner la bomba", expresó uno de los vecinos.

El presidente del Centro Vecinal, Marcelo Racca, se manifestó conforme con las gestiones realizadas para la obra en el contexto de pandemia y advirtió que para principios de diciembre la obra debería estar terminada y para los meses "fuertes" de verano el problema debería estar solucionado.

El camino principal

Por otro lado, los vecinos también solicitan la construcción del pavimento en el camino principal y aseguran que el mantenimiento no se hace. Este martes, nuevamente hubo problemas para los conductores que tuvieron que transitarlo tras la copiosa lluvia caída en la madrugada.

"Hoy se fueron dos autos a la cuneta, hay 600 frentistas y 100 familias nuevas que necesitan el pavimento y es el único ingreso. Desde vialidad Córdoba no están ni enterados de esta situación, hace dos años que están puestos los carteles de las lomas de burro y no están", contó otro vecino.

Además, en tiempo de sequía y viento, la tierra complica la visibilidad convirtiéndolo en muy peligroso para el tránsito.

Como somos un barrio súper completo y muy tenido en cuenta x nuestra municipalidad....hoy nos tocó salir así.... Publicada por Reclamos Plaza San Francisco en Martes, 20 de octubre de 2020