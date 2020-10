José María Listorti fue internado por coronavirus: “Estoy con neumonía, por favor cuídense”

El conductor de televisión José María Listorti fue internado en el Sanatorio Los Arcos neumonía, luego de ser haberse contagiado de coronavirus.

Vía Instagram, el también actor publicó un video para contarle a sus seguidores su estado de salud. "Como se darán cuenta por el camisolín, estoy internado en Los Arcos. El sábado tuve un poquito de fiebre, 38,4º, el domingo a la mañana seguimos con fiebre. Entonces mi doctor me dijo: ‘No, acá algo pasa’”, comunicó el humorista de 47 años.

El conductor de Hay que ver contó que se realizó algunos estudios preocupado por la aparición de síntomas. “Vinimos, nos hicimos estudios, una tomografía de tórax, análisis de sangre y me dio una neumonía provocada, obviamente, por el covid”, manifestó Listorti, quien también aclaró que se encuentra mejor y que ya le bajó la fiebre. "Estoy bien. No me agito y tampoco estoy cansado” dijo.

Para cerrar, José María les pidió a sus seguidores que se cuiden “más que nunca”. "No subestimen la enfermedad y no piensen que no les va a tocar”, advirtió. De esta manera, Listorti se sumó al listado de famosos que se contagiaron de coronavirus y tuvieron que ser internados. El conductor estaba aislado en su casa desde el domingo 11 de octubre, día en el que empezó a sentir algunos síntomas.

Recordemos que su compañera Denise Dumas también se ausentó por unos días cuando su marido, Martín Campilongo, dio positivo de COVID-19. Desde que aparecieron los síntomas, toda la familia permaneció aislada. La modelo y sus hijos no se realizaron el hisopado, ya que son considerados positivos por mantener un contacto estrecho con Campi.