Coronavirus: Mario Pereyra y su esposa permanecen "estables"

El conductor radial de Cadena 3, Mario Pereyra, y su esposa Estela, continúan internados en el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba de “manera preventiva” tras ser diagnosticados como positivos por coronavirus.

En las últimas horas, desde Cadena 3 informaron que “ambos permanecen estables y continúan con los tratamientos correspondientes para combatir la enfermedad”.



Por otro lado, Geo Monteagudo y Cristian López (que compartían con Pereyra las transmisiones de Juntos desde su casa), volvieron a dar negativo en su segundo hisopado y ambos se encuentran dados de alta.

De todas formas Geo no está al aire porque comenzó con sus vacaciones, mientras que López ya se sumó a sus tareas laborales en la emisora.

Días atrás, Mario Pereyra había salido al aire de la radio comentado que estaba siguiendo las indicaciones de los médicos al pie de la letra. “Estoy bien, los médicos están asombrados. Pero eso no quiere decir que el bichito no esté. Lo único que tuve fue fiebre, fui a una clínica, me sacaron unas radiografías, ahora no siento todavía nada, pero 'toco madera sin patas' porque hay quienes la pasan mal”.

Fuente: La Voz del Interior