Instan a tomar precauciones para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue

La Municipalidad de San Francisco, a través de la Secretaría de Salud, continúa llevando a cabo tareas y capacitaciones para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, trasmisor del dengue. Entre ellas, se viene trabajando junto a Centros Vecinales en la limpieza de espacios públicos y privados así como está pensado reforzar el trabajo con las escuelas de nivel primario y secundario para que cada estudiante pueda hacer un relevamiento del patio de su propio domicilio.

El secretario de Salud, Fernando Giacomino, destacó que si bien San Francisco atraviesa un incremento de contagios de coronavirus, también es importante empezar a ocuparse de la prevención del dengue. "Este es el momento de prevenir para que no nos sorprenda cuando comiencen las altas temperaturas", dijo.

En ese sentido explicó: "Desde la Secretaría estamos llevando a cabo tareas junto a los Centros Vecinales para conocer la situación en cada barrio, si es que existen lotes baldíos o casas deshabitadas donde pueda reproducirse el mosquito, como así también hablar con aquellos vecinos que tuvieron casos de dengue, dado que son casas en las que tenemos que prevenir. Y en los lugares donde no hubo enfermos, queremos explicarles cómo actuar en forma preventiva ante los primeros calores, porque los huevos que han quedado del año pasado, con el calor van a eclosionar, y el Aedes Aegypti comenzará a estar nuevamente entre nosotros. Por eso debemos cuidarnos y aplicar todas las medidas preventivas”.

Trabajo conjunto con los Centros Vecinales

A su turno Cecilia Passamonte, directora de Salud, detalló que las reuniones con los vecinalistas comenzaron en septiembre. "Venimos teniendo reuniones con los representantes de los Centros Vecinales donde se les explica y brinda la capacitación al respecto. Durante todo el invierno, y continuando de igual forma, el biólogo Javier Bergero está trabajando con la limpieza en los diferentes barrios en espacios que son públicos y privados, conjuntamente con los Centros Vecinales para el reconocimiento de las casas y hacer el descacharreo correspondiente y evitando así que el Aedes crezca cuando el ambiente se lo permita”, resaltó.

Además, manifestó: "Todavía no estamos con presencia de Aedes, esta es la época del Culex, del mosquito que hace ruidito y da vueltas, este mosquito de la época no transmite dengue y las fumigaciones no son indicadas debido a la cuestión del veneno para hacerlo de forma masiva".

Seguidamente, agregó que para evitar el dengue es muy importante el descacharreo en las casas. "Por eso se está trabajando en terrenos y casas sin habitar para erradicar depósitos de huevos en recipientes que puedan acumular agua. Es importante saber que fumigar no es efectivo para el dengue. Sí lo es todo aquello que implica descacharreo fundamentalmente, el uso de repelente y sugerimos y aconsejamos el uso de tela mosquitera, ya que nos permite salvar el ingreso de los mosquitos sobre todo por la mañana que es cuando el mosquito del dengue pica, entre las 6.30 y las 7 de la mañana, y a la tardecita” concluyó Passamonte.

Además, junto a los Centro Vecinales se trabaja con los comercios de cada sector y la difusión de información relevante mediante los grupos de Whatsapp de los barrios.

Puesta en marcha del Programa “Tu patio limpio”

Silvina Martín, miembro del grupo Recreo Salud, dependiente de la Secretaría de Salud, expresó que durante octubre se reforzará el trabajo con las escuelas de nivel primario y secundario. Será mediante el programa "Tu patio limpio", por medio del cual los estudiantes, mediante una ficha, deberán hacer un relevamiento de los patios de sus propios domicilios, reconociendo los lugares donde hay reservorios de agua. "Esso se completa en una ficha y nosotros hacemos la devolución con capacitación sobre el mosquito y campañas de prevención” manifestó Martín.

En torno a esta propuesta, estaba previsto organizar por barrio con grupos de jóvenes voluntarios las patrullas domiciliarias, iniciativa que dado al contexto sanitario actual debió postergarse hasta el mes de noviembre. “Por ahora, para evitar el tema de las patrullas domiciliarias, por este mes se trabajará con la realización de las fichas por escuelas, y ya en el mes de noviembre se prevé visitar domicilio por domicilio capacitando a la gente. El proyecto se presentó en todas las escuelas primarias y secundarias, comenzando con las Escuelas ISFA e Iturraspe, que abarca los barrios Vélez Sarsfield y Roca ya que son sectores donde el año pasado hubo más casos” sostuvo Martín.

Recomendaciones a tener en cuenta en los hogares

Desde el municipio brindaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta en los hogares:

- Desmalezar patios y jardines.

-Dar vuelta baldes y otros recipientes en donde se pueda acumular agua.

- Tapar tanques y recipientes que junten agua.

-Limpiar bebederos de animales.

- Destapar canales y desagües.

- Eliminar objetos que no se utilicen .

- Cambiar agua de floreros.