Coronavirus en San Francisco: reportaron cuatro fallecimientos este domingo

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional 3 reportó siete casos nuevos este domingo en un informe que envió alrededor de las 23.30, pese a que previamente se había informado que recién lo darían este lunes por la mañana.

Asimismo, se informan cuatro fallecimientos: dos mujeres de 80 y 55 años de San Francisco y dos hombres de 65 y 75 años, de San Francisco y Arroyito, respectivamente.

Por otra parte, son 34 los pacientes con coronavirus internados en el hospital Iturraspe, 13 de ellos de con respiración mecánica asistida.

"Se aconseja por parte del COE no realizar reuniones familiares ni sociales y extremar los protocolos en fábricas y comercios. Se desaconsejan las salidas no esenciales. No concurrir a plazas. Recordar el uso de tapabocas, distanciamiento y alcohol al 70% o en gel y frecuente lavado de manos", subrayó el COE regional.