“Cobra Kai” hace resurgir las artes marciales y vuelven a sumar gente los dojos

A mediados de la década del ‘80 llegó al cine una película que se convertiría en un clásico: Karate Kid. Y con los mismos actores como protagonistas surgió la serie Cobra Kai que retoma esa historia décadas después.

La serie es todo un éxito y produjo un impacto en los más jóvenes, al igual que en aquella época, de interesarse por las artes marciales.

En ese marco, Amelia Mendoza, a cargo de la escuela 'Kyudokan Higa Te' y viuda del maestro Julio César Bustos, explicó que en las últimas semanas hubo un mayor número de niños que se acercaron interesados en la actividad influenciados por la serie que se puede ver a través de la plataforma Netflix.

“Aparecieron varios niños, volvieron unos 15 con las flexibilizaciones y se sumaron nuevos para llegar a tener hoy alrededor de 29. Como no podíamos tener más de 10 niños por hora por protocolo debimos poner otro horario”, señaló Mendoza a El Periódico y agregó: “Después no sé si por Cobra Kai, pero también entraron unos cuatro adultos, no dicen nada pero muchos van influenciados como en la épocas del ‘70 cuando aparecieron las películas de Bruce Lee, ahí se llenaban los dojos”.

“Vimos la serie, les gusta, entonces lo traemos” –cuenta Mendoza- es una de las frases más repetidas por parte de los padres que llevan a sus hijos a conocer esta disciplina. Aunque no se trata solo de patadas y puños, sino de la enseñanza de una forma de vida: “Nos dedicamos a los valores: la educación, la responsabilidad y la palabra, más que todo con los jóvenes. Antes la palabra era un documento firmado, ahora la palabra se la lleva el viento y nosotros tratamos de inculcar eso, el respeto a los demás, al compañero, a la vida”, indicó la alumna más antigua a nivel mundial en la especialidad 'Kyudokan Higa Te' y también la de mayor graduación, siendo 8º Dan o para ser más exactos "ocho veces cinturón negro".

“Mi esposo (por Bustos) era un samurái, pero nació en el lugar equivocado, vivió así por eso era tan respetado y yo trato de seguir el legado de él”, indicó con nostalgia.

Amelia Mendoza fue elegida como la representante de la filial de Córdoba de la escuela 'Kyudokan Higa Te', es la única mujer de Argentina que representa a una provincia.

No confundir

Fernando Tarabini, 5ª Dan de la escuela Shin Shu Kan que funciona en el Club Atlético San Isidro (CASI), señaló que “por ahí la gente confunde mucho todas estas cosas y cree que las artes marciales son todas iguales y es muy probable que otras disciplinas estén recibiendo gente por el furor de esta serie”.

Al mismo tiempo, Tarabini se mostró cauto y contó que el verdadero aprendizaje “depende mucho del maestro” y del objetivo que persiga este, que no siempre es el de enseñar sino que a veces es el de aprovechar el momento para generar dinero. “Tiene que haber un buen maestro que marque lo que es verdad y lo que es mentira de lo que se ve en la televisión y el verdadero objetivo del arte marcial”, indicó.

“Hay que saber también que lo que se muestra en tv es pura coreografía y está todo guionado, en la práctica real hay conceptos distintos y maneras de hacer las cosas muy distintas. Lo que se muestra en películas o series son coreografías que llaman la atención, que impactan, pero en la vida real a veces son imposibles de ver”, agregó Tarabini.