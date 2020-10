"Es un proyecto diferente a lo que se ve en esta categoría", dijo López Macri

Nicolás López Macri fue confirmado como nueva incorporación de Sportivo Belgrano hace una semana atrás y estará disponible para comenzar a trabajar con el plantel desde el próximo lunes cuando la "verde" vuelva a las canchas. Es que el extremo rosarino ya estaba instalado en la ciudad -junto a su familia- desde hace varios meses atrás y no por su trabajo sino porque se "enamoró" de vida en San Francisco.

El jugador, de 30 años, contó en diálogo con El Periódico que su regreso "está cargado de sentimientos porque con la familia elegimos volver". "Después de mi paso por el club, que fue complicado, luchado, tuve una lesión grande y en el club no se dieron las cosas como esperábamos, sin embargo conocimos una ciudad donde nos encantó vivir, donde conocimos mucha gente de bien y la idea siempre fue volver", explicó.

"Se dieron varias circunstancias que nos acercaron, ya venía hablando con Juan Manuel, se dio esta situación y nos pusimos de acuerdo muy rápido. Yo estaba en un momento de elegir más con el corazón que con otra cosa después de todo lo que pasamos con la pandemia y sabiendo que hay un proyecto muy lindo de acompañamiento a los chicos de poder promocionarlos y de poder transmitir la experiencia que tiene en cuanto al laburo, la disciplina, ser profesional y para mí eso es muy gratificante, espero estar a la altura", comentó López Macri.

"Hace tiempo que estamos acá, volvimos con la familia hace unos meses y nos instalamos. La idea fue siempre volver porque vivimos muy bien acá, tranquilos y mi hija nació acá. Yo soy de Rosario, mi mujer es de San Agustín, tenemos los abuelos cerca, es un lindo estilo de vida que queremos llevar por eso volvimos", contó el jugador.





Un proyecto diferente

El jugador contó que lo sedujo la idea de Aróstegui porque "es un proyecto diferente a lo que se ve en esta categoría, que saca la urgencia de tener que ganar, que no significa no querer ganar sino ganar con una idea, con gente de la ciudad y promocionar esa cantera tan grande que tiene San Francisco donde los chicos se van por no tener oportunidades".

"Esta muy bueno que se hable de la palabra proyecto, es algo diferente y más sabiendo que esa comandado por buena gente como Juan, Bruno y la gente que está trabajando porque sé que aman el club. A mí eso me atrae, espero poder acompañarlos en este camino", dijo López Macri.

"Con Bruno (Martelotto) hablamos de la idea futbolística, va a jugar el que mejor esté, vamos a competir y a crear un ambiente familiar, donde los más grandes acompañemos a los chicos para potenciarlos. Es un proyecto integral que está bien ideado, que tiene las mejores intenciones y le vamos a poner el corazón para que salga bien", dijo el jugador.

Entrenamiento mental

A pesar de todo lo negativo que significó el 'parate' por la pandemia, principalmente para los jugadores del ascenso, López Macri se queda con lo positivo. "Fue un entrenamiento mental porque físicamente uno va volver y va a tener cosas por acomodar, es entendible. Yo no dejé de entrenar nunca, disfruto mucho entrenar y tengo una edad donde disfruto mucho más el fútbol que antes porque soy consciente de que un día se termina y quiero estar bien para estirarlo lo máximo posible. Fue positivo saber que desde la cabeza uno nunca se planteó correrse del lugar de futbolista, el futbolista del ascenso es sufrido, no esta salvado y hay que trabajar imperiosamente, en estos meses duros la mayoría de los jugadores estuvimos entrenando a full", explicó.