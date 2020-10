“Me estaba defendiendo de los ladrillazos y me atacó de atrás”, dijo policía que perdió el ojo

El oficial subinspector del Comando Radioeléctrico de Frontera, Daniel Capdevila, se recupera en su hogar de la pérdida de su ojo izquierdo luego de ser arteramente atacado, aparentemente por un sujeto con una botella, mientras el policía y otros compañeros se defendían de piedrazos u golpes tras intentabas desactivar un juego de bochas en barrio Acapulco de Josefina.

Todo sucedió en la tarde del último domingo en Calle 24 -contra el campo- entre la Calle 5 y 7 de dicho sector, donde los agentes se encontraron con una importante aglomeración de personas no solo jugando a las bochas, sino también en una aparente carrera de motos o algunos que simplemente pasaban la tarde. Al estar prohibidas las reuniones sociales en el marco de la pandemia de coronavirus, los policías ingresaron al predio con intenciones de desalojarlo.

Esa acción derivó en una batalla campal que terminó con los efectivos atacados a piedrazos por la gente que se retiraba, mientras que Capdevilla terminó con un brutal botellazo en la cara.

Piedrazos y más

“Ingresamos y la gente protestaba pero salía tranquila. Ni siquiera los echamos, ellos se dieron cuenta cuando entramos que se tenían que retirar pero cuando pasaron para el lado de las casas empezaron a tirarle ladrillazos a mis compañeros que estaban cuidando los móviles. A un compañero le pegaron con un hierro en la cabeza y ahí se armó. Salimos y nos agarraron de frente y de atrás”, relató Capdevilla al programa radial Emergencias 911 que se emite por Aire de Santa Fe.

En un momento de dispar pelea, mientras los agentes se replegaban Capdevilla quedó solo y alguien le asestó un botellazo en la cara. “Sentí cuando me pegó. Tenía el barbijo, automáticamente me lo puse en el ojo y lo sentí en la mano. Pensé que eran los dos ojos porque se me cerraron y no vi más”.

El policía manifestó que el agresor sería un joven de entre 24 y 25 años que estaría identificado. “Me estaba defendiendo de los ladrillazos y éste me atacó de atrás. Lo vi que estaba con la botella pero no me preocupé, pero me venía midiendo hasta que me pegó. Si yo no giraba la cabeza me pegaba en la nuca”, sostuvo.

Consultado sobre su salud manifestó que se encuentra bien y que su ojo derecho no sufrió daños aunque le resulta difícil acostumbrarse. “Veo nublado, me llora la vista”, contó Daniel. Pese a haber perdido la visión de su ojo izquierdo y haber estado en otros hechos violentos durante su función como policía, remarcó que quiere seguir trabajando: “A mí me gusta, es mi trabajo. Desde el primer momento que entré sabía que me podían pasar estas cosas”, finalizó.

La jefa de Policía provincial llegó a Frontera

El violento episodio del fin de semana provocó que la máxima autoridad policial de Santa Fe, directora general, Emilce Chimenti, y jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, Claudio Romano, visitaran este miércoles Frontera y Josefina para hablar con las autoridades políticas y traer refuerzos para la zona.

Aunque continúan las investigaciones sobre la agresión aún no hubo detenciones en la causa.

“Vamos a optimizar los recursos y a abordar esta situación que nos preocupa muchísimo -manifestó Chimenti -. La agresión al personal policial ya es habitual en esta zona y vamos a reforzar el patrullaje y ver cómo abordamos esta situación en la medida que tengamos los recursos, porque todos sabemos que aparte de la situación que estamos atravesando la pandemia también nos quita recursos. La presencia policial va a estar y vamos a estar pendiente de cada hecho de la zona”.