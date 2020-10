Stoppani, sobre la situación en San Francisco: "Era una irresponsabilidad ir a la marcha" 

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio aseguró que no estuvo a favor de una manifestación en medio de la grave situación sanitaria, aunque lo diferenció de Buenos Aires y consideró que no fue una marcha partidaria.

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de San Francisco, Luciano Stoppani, mostró su desacuerdo con realizar una manifestación en medio de la situación sanitaria que atraviesa la ciudad, con un importante aumento de casos en el último mes. Asimismo, consideró que las manifestaciones realizadas ayer en distintas ciudades en rechazo a las políticas del Gobierno nacional no eran "marchas partidarias de Juntos por el Cambio" sino que habían sido convocadas a título personal por sus referentes.

"Como concejal, tengo la función de actuar responsablemente. Considero que ayer era una irresponsabilidad ir a la marcha. No es el momento. Si tenemos que ayudar al personal de salud a no tener más infectados, no me parece el momento de hacer una marcha. Por eso hice la propuesta de hacerlo por redes", agregó el referente del PRO en la ciudad, en relación a su propuesta de manifestar las críticas a través de redes sociales y no de forma presencial en una concentración.

Sin embargo, señaló que las manifestaciones no habían sido convocadas oficialmente por el PRO, aunque reconoció el apoyo de sus principales dirigentes. "No es algo que fue convocado por nuestro partido. Hay algunos integrantes de nuestro partido que sí estuvieron a favor de la marcha, como nuestra presidente, Patricia Bullrich, o Iglesias. Macri de alguna forma también apoyó, pero fue una decisión personal de cada uno. No la vi como una marcha partidaria de Juntos por el Cambio", fundamentó.

Stoppani dejó en claro que no estuvo a favor de la marcha de ayer en medio de la situación sanitaria que atraviesa la ciudad. "A la del 9 de julio ya no fui. No puedo estimular eso cuando le estoy pidiendo a la gente que no hagamos reuniones sociales. No puedo pedir eso y después ir a una marcha con 200 personas alrededor. Hubo un momento en que se podía hacer, cuando no teníamos infectados, que vivimos prácticamente normal durante varios meses en nuestra ciudad", dijo.

Por otra parte, lo diferenció de la situación en Buenos Aires. "Que veas en la televisión que salen en Buenos Aires, cuando en la ciudad autónoma están mejor que nosotros, son cosas que confunden. Se dice que llenaron el Obelisco, pero ellos en este momento están mejor que nosotros", justificó.

Diferencias internas

El concejal también reconoció posturas a favor de la marcha en su grupo y que recibió críticas por no ir. "Es una decisión personal. Me moría de ganas de ir el 9 de julio y ayer. En nuestro grupo tenemos gente pro marcha, les dije a todos que no vayan y que si van extremen las medidas de precaución. Hubo gente que se enojó conmigo porque no fui y gente que no entiende que no vaya, que dicen que como concejal tengo que ir", contó.

"Estamos en una ciudad con más de 6.000 aislados y mil infectados. Hay mucha gente grande que se cuida, mucha gente quiso ir, como yo, pero no puede por una cuestión de responsabilidad. Aprecio mucho a la gente que se arriesgó y fue, pero no me parecía el momento. Por el cuidado de mi familia y de todos. No se puede actuar por fanatismo", señaló.

"En el grupo nuestro hay gente no lo entiende, o algunos que porque ellos van quieren que vayan todos y si no vas se enojan. Pero me parece que es una decisión personal, no me voy a guiar por lo que me digan, sino por lo que sea seguro para todos", insistió.

Finalmente, subrayó que en este momento lo principal es colaborar y no criticar. "Tenemos que ayudarnos entre todos, no es el momento para criticar. Cuando pase esto será el momento. Ahora la ciudad está pasando un momento muy malo por esta pandemia y tenemos que estar ayudándonos entre todos. Se lo he dicho al intendente, cuando tuve que criticarlo le dije todo lo que tenía que decirle, pero en este momento tenemos que ayudarnos entre todos", cerró.