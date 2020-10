Coronavirus en San Francisco: reportaron 61 casos y una muerte este sábado

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional 3 informó hoy 61 nuevos casos de coronavirus en San Francisco, además de nueve en Colonia Marina, ocho en Devoto, ocho en Colonia San Bartolomé, siete en Las Varillas, cuatro en Balnearia, cuatro en Morteros, dos en Arroyito 2; dos en Estación Luxardo, uno en La Francia y uno en Seeber.

Así, el departamento San Justo sumó 107 nuevos casos de COVID-19 en esta jornada. A nivel provincial, fueron reportados 1.591 nuevos casos y 26 muertes.

Además, el COE reportó el fallecimiento de una mujer de 28 en San Francisco con diagnóstico de Covid-19 que se encontraba internada en el Hospital Iturraspe, que ya había sido informada esta mañana por las autoridades del nosocomio público.

El COE local reiteró que además faltan muchos resultados de hisopados pendientes. También señaló que algunos son contactos estrechos de casos ya informados y otros están en estudio sus nexos epidemiológicos. Además se está realizando el estudio de los contactos estrechos para ponerlos en cuarentena y realizar los test correspondientes.

"Se aconseja por parte del COE no realizar reuniones familiares ni sociales y extremar los protocolos en fábricas y comercios. Se desaconsejan las salidas no esenciales. No concurrir a plazas. Recordar el uso de tapabocas, distanciamiento y alcohol al 70% o en gel y frecuente lavado de manos", subrayó el COE regional.