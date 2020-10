Córdoba capital y otros cinco departamentos vuelven a un aislamiento más estricto por dos semanas

El Gobierno de Córdoba anunció este sábado que seis departamentos en la provincia volverán a un aislamiento más estricto por dos semanas desde el 12 hasta el 26 de octubre, en la que no estarán permitidas una serie de actividades que se habían flexibilizado desde el inicio de la cuarentena, como una de las medidas para restringir la circulación de personas y así frenar el aumento de casos de coronavirus.

La decisión abarca en la provincia a los departamentos Capital, Punilla, Santa María, Colón, Tercero Arriba y San Martín, confirmó este sábado el gobernador Juan Schiaretti en los anuncios que realizó junto al ministro de Salud, Diego Cardozo, y el vicegobernador, Manuel Calvo, sobre las nuevas medidas de emergencia.

Desde el Gobierno provincial explicaron que el objetivo es reducir la circulación de personas y que la decisión se adoptó en base al decreto del Gobierno nacional que restringe la circulación en esos seis departamentos.

"¿Por qué estas medidas y por qué Nación dispuso estas actividades? Hay un concepto básico que es disminuir las circulación de las personas y disminuir los lugares donde haya personas en espacios cerrados", explicó Cardozo.

Las actividades que no estarán permitidas hasta el 26 de octubre son: locales gastronómicos (solo delivery o modalidad para llevar -take away-), reuniones sociales y familiares, salones de fiesta y boliches, natatorios y gimnasios, autocines, centros de formación profesional y academias de oficios (en modalidad presencial), academias de idiomas (presencial), celebración de cultos religiosos, escuelas de danza, canto o teatro.

Además, continúa la prohibición de la circulación interdepartamental en toda la provincia de Córdoba.

"Los sectores de la salud han planteado la necesidad de reducir la circulación de las personas en nuestra provincia. Junto a esto, el gobierno nacional puso restricciones en 18 provincias argentinas", dijo Schiaretti.