En Córdoba serán seis departamentos los incluidos en las nuevas restricciones nacionales: no está San Justo

El presidente Alberto Fernández le anticipó al gobernador Juan Schiaretti que seis departamentos provinciales están incluidos en las nuevas restricciones a la circulación que se decidieron para enfrentar el aumento de contagios por coronavirus en el interior del país.

"Este nuevo escenario que plantea el gobierno nacional incluye por la cantidad de casos a los departamentos Capital, Punilla, Santa María, Colón, Tercero Arriba y San Martín. Esta medida significa restringir algunas actividades. Restricciones que deben acordarse entre las autoridades del ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia", precisaron fuentes del Centro Cívico al diario La Voz del Interior tras el anuncio del Presidente.

Según se desprenden del artículo periodístico, San Justo no está incluido.

Según informó la fuente, "el ministro de salud de la provincia, Diego Cardozo entrará en contacto con las autoridades de salud de la Nación para tal fin y el resultado de los acuerdos se dará a conocer mañana (por este sábado) durante el transcurso del día".

Córdoba es una de las 18 provincias en donde Fernández anticipó que se aplicarán medidas para restringir la circulación. No se trata, aclaró el presidente, de cerrar la economía, sino de que "no circule quien no tiene que circular" y puso énfasis en la prohibición de reuniones sociales, a las que calificó como "un peligro".

“En gran medida los contagios están dados por la reuniones sociales y tenemos que hacer algo para evitar la circulación”, señaló Fernández, quien apuntó que Córdoba es la segunda provincia con la mayor Tasa de Incidencia Acumulada, detrás de Tierra del Fuego. (Fuente: La Voz del Interior)