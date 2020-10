José Peralta: "Ahora es cuando hay que trabajar más para quedarse en la categoría"

A casi un mes del comienzo de la nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet los equipos comienzan a moverse para ponerse a punto de cara a la competencia que se disputará en una "burbuja" en Córdoba capital y Carlos Paz.

En ese marco, el pivot José Peralta (24) cumple su sueño de llegar a la máxima categoría del básquet argentino y ya trabaja con el plantel de Argentino de Junín, pero no se relaja porque para él "esto recién comienza". "Lo estaba esperando, desde chico quería llegar a la Liga Nacional y ahora no hay que conformarse, hay que trabajar más para quedarse en la categoría", dijo en diálogo con El Periódico.

"Ya estoy bien instalado, con los chicos nos estamos conociendo, no tenemos tanto tiempo porque entrenamos y después cada uno a su casa por los protocolos.En los entrenamientos estamos haciendo un turno largo a la mañana de fisico, gimnasio y fundamento, todos los días y a la tarde es optativo en gimnasio o lanzamiento", explicó.

Peralta es surgido de El Ceibo y a partir de allí tuvo una carrera ascendente: jugó en diferentes etapas para San Isidro (en el ex TNA y Liga Argentina) y después pasó por Atlético Sastre (Provincial de Santa Fe), Sportivo Escobar (Torneo Federal) y Sportivo Suardi (Torneo Federal).

"Jugué en todas las categorías, fui subiendo todos los años y en cada equipo que estuve traté de hacer las cosas bien para subir a la Liga A, pero no hay que conformarse hay que trabajar más para quedarse", dijo Peralta.

En la última temporada jugó en Central Olímpico de Ceres donde disputó 25 partidos con un promedio de 10.8 puntos y 5.3 rebotes. En ese sentido, el jugador explicó que para él fue una temporada positiva que lo ayudó a llegar al lugar que ocupa hoy.

Peralta en San Isidro.

"Fue una temporada positiva en lo personal y como equipo, justo cuando se da el parate nos estábamos entendiendo cada vez mejor, era el mejor momento para nosotros y pasó todo esto. En lo personal me sentí bien, me adelanté bien y pude hacer una buen temporada a pesar de que no se pudo terminar, me quedaron cosas positivas", explicó.

Lo positivo del parate. "Me sirvió para adelantar con los estudios, creo que es muy importante, y gracias a Dios tuve la suerte de seguir haciendo gimnasio porque los primeros días había alquilado elementos para trabajar en el patio de mi casa, pero necesitaba entrenar en una cancha de básquet y en San Francisco no había nada habilitado, pero pude mantenerme con esos trabajos gimnasio y después pude salir a correr un poco", dijo Peralta.

Aprendizaje constante

Peralta destacó que para llegar a la máxima categoría el proceso de aprendizaje es constante y escuchar a los más experimentados es fundamental. "En todos los equipos que jugué tuve a un jugador experimentado que me guió, siendo joven está bueno que te acomoden las cosas que tenés que mejorar, fueron varios los que me ayudaron, no me podría quedar solo con uno", indicó.

Por otro lado, el jugador contó que "cuando cambié de club de El Ceibo a San Isidro, tenía 16 y 17 años, ahí hice el click de que quería ser jugador de básquet, después se fue dando paso a paso y desde ahí empecé a ser más profesional con los cuidados, entrenamientos, en el trabajo con el plantel del TNA, ahí empecé a dar los primeros pasos y se fue dando poco a poco".

"Esto era algo que estaba buscando, estaba un poco ansioso. Con la familia lo tomamos muy contentos, mis amigos también, fue una noticia muy linda y me puse muy contento de dar este paso y de poder volver a la rutina de entrenar y poder jugar", contó Peralta.

Lo que viene

Para el joven sanfrancisqueño lo que viene será durísimo, pero asume el reto y confía poder estar a la altura de la circunstancias. "Como equipo pretendemos encontrar el ritmo de juego de hace 7 meses atrás, llegar de la mejor manera posible y en la burbuja queremos pelear las posiciones de arriba, jugar de igual a igual con todos y siempre peleando los primeros puestos", explicó.

"Personalmente quiero quedarme en la categoría, para eso hay que estar bien mentalmente, trabajar duro, hacer bien las pequeñas cosas y después obviamente tienen que salir las cosas en la cancha, pero tengo mucha confianza y fe en mí de que voy a estar a la altura", concluyó.