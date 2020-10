Su gato cayó dentro de la estructura de una empresa: pidió rescatarlo y ante la negativa los denunció

Un joven de la ciudad denunció este viernes a la empresa Sancor Salud luego que desde ésta no le permitieran rescatar a su gato -de unos cinco meses- que cayó dentro de una estructura metálica que quedó abierta sobre el techo del inmueble donde funciona. Luego de dos días sin poder rescatar al animal, la respuesta -contó- fue "que mande una carta documento".

"El miércoles a las 20.30 se cayó el gato en una estructura que dejó abierta la empresa Sancor hace unos dos años atrás, no lo pude rescatar y no pudo rescatarlo bomberos porque necesitaban la autorización de Sancor Salud para sacar esas placas", indicó Matías Rubiolo, guardador de la mascota.

El joven relató que estuvo toda la noche del miércoles vigilando el lugar para ver si el gato salía por sus propios medios pero no lo hizo. "Hablé con gente de la empresa para que me dejen abrir las placas para sacarlo y solo me permitían abrir si venían los que hicieron la obra, que es gente de Sunchales. Más tarde el ingeniero que hizo la obra me dijo que era imposible de que el gato esté ahí, pero yo tengo fotos de que el gato está ahí y me dijo que si quería sacar las placas, me tenia que hacer cargo de los costos", señaló.







Rubiolo explicó que colocó una red para que el gato pueda trepar, pero no tuvo resultado e incluso indicó que desde la empresa le dijeron que "si el gato maullaba, iban a sacar las placas, sino no".

Finalmente, la última respuesta que recibió fue que "no le iban a permitir abrir nada y que iniciara acciones legales si pretendía hacerlo". Ante esta situación, y por recomendación de la Fundación Bio Animalis, radicó una denuncia penal en la Unidad Judicial.

"No podemos depender de que si el gato maúlla o no"

Por otro lado, la ONG Bio Animalis tomó intervención del caso y recomendó que se realice una denuncia penal ante la falta de respuestas positivas de la empresa. "Este jueves se comunicó con nosotros el guardador de este gatito, fuimos, nos fijamos y hablamos con la gente de Sancor. El animal cayó el día anterior y este viernes van a hacer dos días. Pedimos abrir las placas porque desde el hueco que cayó ya no se veía más, trataron sacarlo pero se cayó más abajo", indicó Gretel Monserrat desde la fundación.

"Fueron los bomberos, pero tampoco pudieron hacer más nada porque no se lo veía y no se pudieron sacar las placas porque no había autorización de la empresa", agregó.

Ahora, según explicó Monserrat, estiman que el animal puede estar metido entre las placas laterales, un sector más complicado para acceder. "Es una responsabilidad de Sancor que dejó un hueco abierto en ese lugar, a esta altura no se puede seguir perdiendo tiempo, es un ser vivo y necesitamos saber si está ahí o no", explicó

Además, agregó que "hace cinco días que el gato fue adoptado y que todavía no toma al guardador como familia. Puede estar en estado de shock y más siendo un felino, no podemos depender de que si el gato maúlla o no", resaltó.

"Si causan un daño lo van a tener que pagar ellos, es una vida la que está en juego", concluyó Monserrat.