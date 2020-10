“El momento es complicado y las camas se van a terminar”, alertó el ministro de Salud

Lo hizo al presentar el informe epidemiológico. Diego Cardozo mostró preocupación por el aumento de los casos y reclamó más compromiso de la comunidad. También reiteró que no se descarta volver al aislamiento estricto.

El ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Diego Cardozo, reclamó un mayor compromiso de parte de la sociedad respecto a cumplir las medidas sanitarias, alertando que, si no se baja el nivel de circulación y la cantidad de casos de coronavirus, “las camas se van a terminar”. Fue tras la presentación el pasado jueves de un nuevo informe epidemiológico donde además manifestó que no se descarta volver a un aislamiento estricto.

Respecto a las camas, el funcionario completó que por estos días el nivel de utilización de las camas críticas está por encima del 70 % y crece semana a semana. De acuerdo a los datos oficiales, son alrededor de 1.200 las personas que están internadas (de ese total, el 25 % se encuentra con asistencia respiratoria mecánica).

“Sin lugar a dudas estamos ante una escalada de casos muy amplia. Esperamos una embestida grande en cuanto a la cantidad de infectados y eso repercutirá después en la demanda de camas. Venimos analizando distintas posibilidades y dialogando con todos los sectores. De hecho, este viernes (por ayer) nos reuniremos con el sector privado de la salud para seguir trabajando de manera conjunta y avanzar hacia la ampliación de camas. De todas formas, la gente tiene que saber que las camas tienen un límite y que puede llegar el día en que no haya más. La gente nos tiene que ayudar para que la circulación de personas disminuya. Tenemos que evitar ser contactos estrechos e ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa”, advirtió Cardozo.

Circulación

El ministro de Salud remarcó que la patología “está circulando” y que observan que la edad promedio de los contagiados es de 38 años.

“El virus afecta cada vez más a las personas de menor edad, porque son las que más circulan. Son las que después llevan el virus a las comunidades de alto riesgo, como los adultos mayores. Nosotros podemos seguir ampliando el número de camas, pero igualmente no van a alcanzar si la comunidad no colabora. Puede pasar lo que ha sucedió en otros países, como en Italia, donde las camas no alcanzaron”, agregó.

A todo esto, el ministro consideró que la cuarentena que se inició en marzo pasado sirvió para fortalecer el sistema sanitario de la provincia de Córdoba: “Si no hubiéramos hecho aislamiento, no podríamos tener los internados que tenemos actualmente, porque las camas no hubieran alcanzado”, aclaró.

¿A Fase 1?

Cardozo fue consultado sobre la posibilidad de que la provincia vuelva a Fase 1 después del Día de la Madre (domingo 18 de octubre). En su respuesta negó que se haya tomado una definición al respecto y manifestó que están esperando lo que se resuelva a nivel nacional para definir nuevas acciones.

“Concretamente y sinceramente, en ningún momento se barajó la idea de que el día después del Día de la Madre se pase a un aislamiento social estricto”, afirmó.