Mazzina no viene a Sportivo: "Sé que en algún momento voy a tener una nueva oportunidad"

El capitán del ascenso a la B Nacional era el apuntado por Aróstegui para ser ayudante de campo del nuevo cuerpo técnico, pero tras analizarlo con su familia consideró "que no es el momento adecuado".

Luciano Mazzina lamentó no poder venir a San Francisco.

Luciano Mazzina no será el ayudante de campo del próximo cuerpo técnico de Sportivo Belgrano ya que decidió no moverse de Mar del Plata por cuestiones familiares, en un momento delicado por la pandemia. El capitán del ascenso a la B Nacional lamentó profundamente no poder volver a la "verde" y se mostró muy agradecido por ser tenido en cuenta por Juan Manuel Aróstegui.

"Lo charlé con la familia y creo que no es el momento para ir, a Juanma (Aróstegui) le estoy muy agradecido por tenerme en cuenta, se lo dije personalmente, es muy grato y significativo porque yo lo estimo mucho. Ni bien me enteré de lo sucedido lo primero que hice fue mandarle un mensaje felicitándolo por el cargo que iba a asumir, por la actitud loable que tuvo de agarrar sin tener la necesidad y de poner el pecho en una situación difícil con la que se encontró, siempre dio la cara", dijo Mazzina.

"Nosotros ascendimos por el coraje que tuvo Juan Manuel de agarrar la pelota porque era un penal que había que estar en los botines de él, ese día tuvo otro gesto que habla de la calidad humana y de lo que representa el club para Juan Manuel", contó el capitán.

Mazzina dejó una huella en el hincha de Sportivo Belgrano y viceversa.

El ahora entrenador de fútbol explicó que le sorprendió el llamado y hasta lo tuvo sin dormir por el compromiso afectivo que tiene con Aróstegui, con Sportivo y con la ciudad. Mazzina contó que está trabajando en el ámbito privado y a la vez era entrenador en Once Unidos de Mar del Plata, cuestión que también quedó trunca para él por el cese de actividades por la pandemia.

"Me sorprendió gratamente su llamado y es un orgullo que te tengan presente. Esperamos que pase todo esto porque la decisión también tiene que ver con una conjunción de todo, la situación no está para nada fácil", señaló.

"Con este llamado de Juanma estuve sin dormir, pero la verdad es que charlandolo fríamente con la familia no era el momento adecuado. Se que en algún momento voy a tener una nueva oportunidad cuando acabe todo esto, pero uno puso en la balanza el bienestar familiar", dijo Mazzina.

"El cariño es recíproco"

"Lucho" comentó que, luego de conocerse las intenciones de Aróstegui, recibió muchos llamados y mensajes alentadores de gente de San Francisco: "Soy muy agradecido de ellos y de los hinchas de Sportivo, en todo lo que me han escrito y me han resaltado el deseo de que volviera pero principalmente que tomara la mejor decisión para mi familia".

"El cariño del hincha y de la gente de San Francisco es recíproco, el club y la ciudad me han dejado una marca, parece demagogia pero lo digo siempre y es la realidad, mi nena nació allá y estoy ligado de por vida a la ciudad", indicó.

Y cerró: "Les agradezco a todos, realmente lo siento así, y el cariño que me dan me enorgullece".