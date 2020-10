Facturas truchas: dictaron falta de mérito a Domingo Benso y procesaron a los demás detenidos

El juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, procesó a 12 de los detenidos en la llamada causa de las "facturas truchas" en que se investiga una presunta evasión fiscal millonaria y, por el contrario, dictó la falta de mérito para Domingo Benso, quien ahora recupera la libertad aunque sigue a disposición de la Justicia.

Con esta resolución, el gerente del Grupo Cooperativo Devoto no queda aún totalmente desvinculado de la causa, pero hasta el momento el juez considera que no hay pruebas para procesarlo en la investigación y que siga detenido. "En principio no habría ninguna prueba para procesarlo, pero tampoco para sobreseerlo. Hemos recibido algunos de los informes que hemos pedido en relación a informes de IP y de la utilización de la cuenta corriente junto a Pizzi, que eran las pruebas que lo involucraban a la causa. Y no surgen pruebas suficientes para procesarlo, pero tampoco para sobreseerlo", explicó Montesi a El Periódico.

El juez aclaró que aún tiene que recibir otros informes pedidos y que con los mismos desde la Justicia pueden volver a involucrarlo en la investigación o bien desligarlo definitivamente.

El gerente cooperativo pasó un mes detenido en la Unidad de Contenidos y Aprehendidos (UCA) en la capital provincial y días atrás le fue otorgada la prisión domiciliaria, por lo que regresó a Devoto. A las pocas horas fue diagnosticado con COVID-19, por lo que se encuentra bajo tratamiento en su domicilio.

Tanto sus abogados defensores como desde el Grupo Cooperativo habían planteado varias veces que la detención de Benso obedecía a un error de la investigación judicial al vincularlo por cuestiones meramente técnicas derivadas de la conexión a internet por la cual se habrían efectuado facturas falsas. En una entrevista días atrás, el gerente cooperativo había asegurado que no comprendía los motivos por los cuales permanecía detenido.

Por ahora, la resolución de la Justicia hizo lugar al pedido de sus abogados defensores y quedó en libertad.

Semanas atrás, el juez Montesi había solicitado el apartamiento de la causa para que sea traslada a Córdoba. Sin embargo, el fiscal federal Luis Viaut apeló la decisión, por lo que ahora debe resolver la Cámara Federal. Hasta tanto, la causa sigue en el Juzgado Federal de San Francisco.

Hay 12 procesados

Los restantes 12 detenidos e imputados en la causa fueron procesados por "asociación ilícita fiscal", además que fue rechazado el pedido de prisión domiciliaria para Omar y Agustín Gianelli. Tres de los detenidos mantienen prisión domiciliaria. Ahora, los representantes legales de los detenidos podrán apelar la resolución del juez.

Los procesados son Mauricio Pizzi y Lucas Zoppetto, de Devoto y San Francisco respectivamente, sindicados como los cabecillas de la banda en nuestra región. También Diego Manzotti (contador), Omar y Agustín Gianelli (de un estudio jurídico contable), Pablo Barbieri, de la ciudad de Morteros; los hermanos Rodolfo y Mario Tapiero, y también Mariano Planells.

A ellos se suman, con el beneficio de prisión domiciliaria, Marlene Von During (esposa de uno de los hermanos Tapiero), María Abtt (esposa de Pizzi) y el contador Miguel Montali, de San Francisco.

CLAVES

- Se investiga una evasión millonaria, por medio de una usina de facturas truchas y la conformación de empresas fantasmas.

- La pesquisa se remonta al año 2017, a raíz de datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

- La causa tiene en nuestra región 12 detenidos, tres de ellos con prisión domiciliaria. El total de imputados supera las 30 personas. Y si bien todos se encuentran con la misma figura penal, “asociación ilícita fiscal”, las responsabilidades son diferentes según los casos.

- En el caso de Domingo Benso, el juez dictó la falta de mérito (es decir, que no tiene pruebas para vincularlo) y recuperó la libertad. El gerente cooperativo pasó un mes detenido.

- Lo que tratan de determinar los investigadores es cómo se fue armando la cadena de integrantes que en nuestra zona creó unas 2.700 las facturas falsas.

- A través de esos tickets apócrifos se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por 430 millones de pesos entre los años 2017 y 2020, según informó Afip.