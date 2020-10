Sportivo confirmó su participación en la definición del Federal A

Luego de la reunión realizada el martes entre dirigentes del Federal A donde se determinó que todos los clubes podrán participar de la definición de los ascensos a la Primera Nacional, Sportivo Belgrano envió este miércoles la nota correspondiente para confirmar su participación.

Por otro lado, la "verde" también dejó en claro su postura con respecto a los clubes que decidan no participar: "nuestra posición es que los clubes que decidan no participar no sean sancionados", indica la nota.

Además la institución propone el día 6 de diciembre como fecha para que comience la competencia oficial.

De esta manera, sólo resta esperar la habilitación correspondiente para que el plantel comience los trabajos de pretemporada. En ese sentido, también resta la confirmación del cuerpo técnico, puesto fue ofrecido a Bruno Martelotto y Luciano Mazzina.