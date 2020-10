Por ahora, Lalcec no realizará la campaña de prevención del cáncer de mama

La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) San Francisco, organización dedicada a la prevención y detección temprana del cáncer, no realizará por ahora su campaña anual de prevención del cáncer de mama.

La decisión tiene que ver con el panorama sanitario actual en San Francisco, que muestra un aumento importante de casos positivos de coronavirus en los últimos días. En unos días, la organización analizará nuevamente la situación.

Catalina Monzoni, al frente de LALCEC San Francisco, dialogó con El Periódico y explicó las acciones que estaban previstas, con las que aún no se pudo comenzar. "Íbamos a hacer octubre dedicado a la mujer, prevención en cuanto a papanicolau y mamografía. Desde ya que no pudimos hacer la campaña. Eso iba a ser en forma conjunta con la Secretaría de Salud de la Municipalidad, pero debido a los incrementos de casos de Covid-19 se suspendió hasta después del 15 de octubre. O sea que hasta después de esa fecha no vamos a saber lo que vamos a hacer, porque esto es día a día. Vamos a ver, porque si esto sigue así tampoco lo vamos a hacer", dijo.

Monzoni explicó que, de todas maneras, LALCEC sigue abierto y realizando controles, aunque no los harán de forma masiva, como lo requiere una campaña. "Campaña no, pero hacemos mamografías y papanicolau por cuenta de Lalcec. Los turnos son reducidos, porque en una campaña tenés muchos turnos, y por más que des turnos separados la gente se amontona igual y hay mucha gente, mucha circulación dentro de la institución que es lo que nosotros no queremos. Es más, LALCEC está abierto tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, como para que martes y jueves se pueda ventilar. Hoy habría que tener cerrado con la cantidad de casos que hay, pero el tratamiento del dolor no espera", comentó.

En ese sentido, también fue cauta con el trabajo que se viene llevando adelante y no descartó un posible cierre si así lo ameritara la situación: "Veremos lo que pasa, hasta ahora todo bien con la distancia, los cuidados".







A la vez, pidió conciencia a quienes vienen asistiendo: "Le pedimos a la gente que no se amontone. Vos le decís que venga a la mamografía la persona que tenga que hacérsela y vienen con la hija, con la nieta o con la señora de la otra cuadra y no es así, porque tienen que quedarse afuera. Queremos que no haya tanta circulación de gente, porque acá viene gente con una patología previa".

En este sentido, con la campaña suspendida momentáneamente, Monzoni detalló quiénes sí pueden asistir a la institución: "Trabajamos con gente que no tiene obra social, pero desde Desarrollo Social siempre les autorizan algo. Hay personas que vienen autorizadas con el 100 por ciento. Pero en este momento no podemos trabajar con esa gente, no les podemos hacer los controles porque justamente Desarrollo no está autorizando nada. O sea que los controles los tenemos que hacer, pero hay gente que te los paga, en dos veces, pero te pagan la mamografía o el pap, que dentro de todo no es mucho lo que sale, pero estamos agarrados de pies y manos, nosotros hacemos, pero la gente los paga. Hacemos, pero no es campaña y no es gratis".

Pese a esa situación, la titular de LALCEC en nuestra ciudad insistió en la importancia de los controles. "El otro día vino una señora, le dijimos el precio de las dos cosas y nos dijo 'si yo no valgo esta plata una vez al año directamente no soy mujer'. Me encantó lo que dijo, pero a lo mejor no todas piensan igual", reflexionó.

Sobre el final, Monzoni se esperanzó con que mejore la situación sanitaria. "Si nos enfermamos quienes atendemos, que somos las que manejamos remedios y toda esa historia, tenemos que cerrar LALCEC, y LALCEC no se puede cerrar, por el tratamiento del dolor. ¿Qué le decís a la gente que está en un estado desesperado y que no ve la hora de ir a buscar la medicación para que le pase el dolor? Estamos complicados, no es fácil, por eso tenemos abierto, pero si esto aumenta no sé cómo hacer para seguir teniendo abierto. Para colmo hace frío y no podemos dejar a la gente afuera", lamentó.