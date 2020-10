"Pichi" Campana tiene Covid-19: "Tengo principio de neumonía", contó

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor “Pichi” Campana, dio positivo de coronavirus y debió ser internado en una clínica privada de la ciudad capital.

Según contó el propio funcionario a Cadena 3, se presentó en un nosocomio para estudios de rutina y en ese marco le diagnosticaron el cuadro de Covid-19.

“Me detectaron un principio de neumonía y me dejaron internado para evitar un mal a futuro. Me siento bien y es raro estar internado”, confió el ex Atenas.

Aseguró, en ese sentido, que permanecerá internado 72 horas para que los médicos controlen su evolución.

Cabe recordar que el pasado viernes, 20 clubes de San Francisco recibieron de la mano de Campana un subsidio de 40 mil pesos otorgado por el Gobierno de Córdoba en el marco de una ayuda económica no reintegrable y a través de la Agencia Córdoba Deportes.