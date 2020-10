Para Grahovac "no es viable hoy discutir volver a las escuelas"

El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, fue contundente sobre la posibilidad del regreso a clases presenciales en la provincia y afirmó que no van a volver.

"No es viable hoy discutir volver a las escuelas. Hoy no lo podemos hacer porque es un factor de riesgo que puede desmadrar la situación (sanitaria) en Córdoba y no atender los casos con riesgo de fallecimiento”, remarcó el funcionario y señaló con énfasis nuevamente: “No vamos a volver”.

En diálogo con Cadena 3, Grahovac se refirió al encuentro que mantuvo este martes juntos a otros ministros provinciales del área y al titular de la cartera nacional, Nicolás Trotta, y advirtió que “se generaron expectativas sobre una reunión que no estaba convocada para tomar resoluciones”.







“Era una reunión de trabajo que tenía que ver con una propuesta de construir un indicador, una línea objetiva de las condiciones de regreso a clase, pero no se iba a hablar del regreso efectivo”, aclaró.

En este marco, reiteró que en el interior del país hay lugares como Córdoba o Santa Fe que están atravesando “la peor situación de circulación del virus, de contagios, de aumento de fallecimientos, de uso de camas de terapia intensiva, a lo que se suma el faltante de personal médico que está expuesto al contagio”.

“Es el peor de los escenarios”, subrayó y señaló que así no se puede volver a las aulas.

Por otra parte, cuestionó la mirada centralista del gobierno nacional que como en el AMBA el virus ya alcanzó cierta estabilidad “pareciera que se terminó la pandemia en el resto del país”, cuando en realidad varias localidades están atravesando el peor momento y necesitan de un acompañamiento.

“Hay una mirada demasiado centralista, ubicada donde vive la mayoría de los argentinos y no sé si la decisión de la cuarentena se tomó antes de tiempo. Se podría haber hecho un poco más adelante, pero bueno, eso es el diario del lunes”, analizó.