Sportivo Belgrano podrá jugar por el ascenso

En la tarde de este martes, se llevó a cabo una nueva reunión del Federal A donde participó el presidente de Sportivo Belgrano Juan Manuel Aróstegui. En ella se decidió que todos los equipos de la categoría jugarán por el ascenso, pero todavía no se definió formato.

El que comandó el cónclave fue el presidente del Consejo Federal Pablo Toviggino quien planteó que "el Federal A no es la Primera Nacional, ni la Liga Profesional, hoy no tenemos las condiciones adecuadas para poder viajar" y consideró que "deben jugar los 30 equipos y que los clubes que no puedan tendrán sanción o no. Eso debemos debatirlo".

Sobre el formato, Toviggino expresó que deberá determinarse "más adelante, hoy no es tiempo, ya que aún ni la Liga Profesional cerró su fecha de regreso".

Juegan todos por el ascenso

Tras las palabras del presidente del Consejo, cada club expuso su posición sobre cuál es la fecha indicada para comenzar a jugar y si debe haber o no sanción a los clubes que no participen.

En ese sentido, Aróstegui manifestó que la posición de Sportivo Belgrano "es que debe comenzar a jugar el 6 de diciembre y que no haya sanción a los equipos que no jueguen". Finalmente, por unanimidad se resolvió que el club que no participe, no será sancionado.

Al finalizar, Toviggino aclaró que "los clubes que se bajen de este torneo no tendrán ni voz ni voto en una resolución de formato".

Ahora, los clubes deberán enviar una nota informando si juegan o se bajan. En base a los equipos, se definirá un formato en una próxima reunión que se realizará el 23 o 24 de Octubre.

En tanto, lo que también habría quedado determinado es que los clubes que venían en las primeras posiciones tendrán ventaja ya sea deportiva o de localía.

Las fechas tentativas para el comienzo de la competencia son el 22 o el 29 de noviembre.