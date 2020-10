UEPC rechaza la vuelta a las aulas: "Habrá aumento de contagios"

Desde el gremio indicaron que "la situación es "muy complicada", en muchas localidad y "no es el momento" de volver a las escuelas.

Previo a la reunión virtual del ministro de Educación, Nicolás Trotta con los jefes de áreas de las 24 provincias argentinas, con el objetivo de definir una estrategia para la vuelta a las aulas, el secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Juan Monserrat, indicó que "las condiciones sanitarias en Córdoba y el país muestran que estamos en uno de los peores momentos de la pandemia".

"No podemos, en este contexto, hacer una vuelta a las escuelas", dijo el gremialista en declaraciones a La Nueva Mañana y aclaró que, previamente, el Consejo Federal ya había consensuado mecanismos con resoluciones unánimes con los ministros de provincias, los sindicatos docentes y el mismo ministro Trotta para "darle cierta normalidad a esta anormalidad".

"Acá el que adopte la decisión de volver tiene que rezarle al espíritu santo para que no pase nada. La situación es muy compleja y el sistema va a estallar", indicó el titular de UEPC y agregó que en los lugares del interior donde la cuarentena fue mucho más flexible, el virus "entró arrasando".

"Es tremenda la situación en muchas localidades de Córdoba, en algunos lugares no hay dónde derivar a los enfermos porque el sistema sanitario está colapsado: no hay médicos, enfermeros, terapistas, respiradores. La situación es difícil", expresó Monserrat y puntualizó que las declaraciones del ministro Trotta de querer reactivar las clases presenciales, son de un "liviandad que no se puede creer".

"No hay normalidad en el sistema económico, en el pago de impuestos, en el dólar, en el abastecimiento de frutas y verduras y no hay normalidad en el tema de la ocupación, no puede, por lo tanto, haber normalidad en la escuela", expresó el gremialista y expresó que "las medidas deben ajustarse a la realidad".

En esa línea, puntualizó que "si se quiere retomar las clases, que se retomen", pero advirtió que "habrá un aumento de contagios".

Fuente: La Nueva Mañana