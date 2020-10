El reencuentro de dos goleadores

El pasado viernes, en el marco de la entrega de ayudas económicas a las instituciones deportivas de la provincia, Héctor "Pichi" Campana -presidente de la Agencia Córdoba Deportes- visitó San Francisco y se reencontró con un viejo amigo: Matías Tomatis -hoy dirigente de El Ceibo-.

Este lunes, Campana dedicó unas palabras a dicho en encuentro donde también recordó a Pedro Casermeiro en sus épocas juntos en Atenas de Córdoba: "Lindo encuentro con el querido Matías Tomatis, charlamos y recordamos viejos tiempos en @Atenas_oficial. Cómo me hacían renegar con Casermeiro!!! Nos divertíamos mucho en las prácticas; me hacían un doble y me lo gritaban en la cara y yo después les hacía lo mismo jaja", publicó Campana en su cuenta de twitter.

Lindo encuentro con el querido Matías Tomatis, charlamos y recordamos viejos tiempos en @Atenas_oficial.

Cómo me hacían renegar con Casermeiro!!! 🏀🏀🏀

Nos divertíamos mucho en las prácticas; me hacían un doble y me lo gritaban en la cara y yo después les hacía lo mismo jaja pic.twitter.com/WcE7mo7avM — Héctor Pichi Campana (@pichi_oficial) October 5, 2020

Dos goleadores

Campana, leyenda de la Liga Nacional, comanda la tabla general de anotadores de la categoría con una cifra que parece inalcanzable para el resto de los tiempos: 17359 puntos en 785 partidos, durante 19 temporadas. Siete veces campeón, 6 con Atenas y 1 con GEPU. Esa cantidad, para tener una idea, le saca 1100 al segundo (Julio Rodríguez) y casi 3000 al tercero (Leo Gutiérrez). El más cerca en actividad, pero ya cerca del retiro, es Paolo Quinteros, 7º con 11564, 6000 puntos menos.

En tanto, Tomatis lidera la tabla general de anotadores del TNA (hoy Liga Argentina) con números estupendos: 8178 puntos en 499 partidos, superando a 3 nombres conocidos: Donald Jones, Julián Olmedo y Mario Romay.

Con información de Básquet Plus