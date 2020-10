"Nos creemos que esto es joda", alertó el Chaqueño Palavecino tras su alta por Covid-19

Después de permanecer 11 días internado en terapia intensiva habiendo sido ingresado en un estado crítico por Covid-19, el Chaqueño Palavecino habló por primera vez en detalle sobre cómo atravesó todo el proceso al que calificó como "una lucha de vida o muerte".

El cantor salteño recibió el alta médica la semana pasada y ya se encuentra en su casa ubicada en cercanía de la localidad de Rosario de Lerma, donde grabó un video junto a los médicos que lo atendieron como agredecimiento por su labor.

"Pasé un momento muy crítico. No me lo esperaba, nos creemos que esto es joda. Si no hubiera sido por el Doctor Luna que me sacó de acá no sé que hubiera pasado. Por esa razón estoy acá, porque le ganamos al tiempo", comenzó contando Palavecino mostandro en todo momento su agredecimiento con el personal que lo atendió la mutual de Sadaic.

Según se detalla en el comunicado oficial junto al que se envió el video, el músico recibió dos tratamientos durante su internación: una única transfusión de plasma y un tratamiento intensivo con ibuprofenato de sodio inhalado, lo cual fue generando mejorías constantes en su estado.

"Estaba en una lucha de vida o muerte. El ibuprofeno fue una de las ayudas grandes más allá de todo lo que hacen con cualquier otro paciente. Quiero agradecerle a todos. No tienen idea lo que hacen por la vida de cualquier paciente", describió el Chaqueño.

Por último, dejó un mensaje muy contundente para la sociedad. "Ojalá entendamos que esto no es joda. Yo lo viví en el cuero mío. Muchos llegan en un estado crítico. Yo traté de cuidarme lo máximo posible, pero en algún momento me contagié como mucha gente. Ahora estoy en otra vida".

Fuente: La Voz del Interior