Para qué se indica cada testeo

A 200 días de la cuarentena por coronavirus, desde la Municipalidad de San Francisco, a través de la Secretaría de Salud, hicieron un balance de lo realizado. A la vez, explicaron en qué casos está recomendado un test u otro. Insisten en las medidas preventivas.

El titular del área reconoció que la gente "está cansada" pero instó a tomar los recaudos de la enfermedad más que nunca, en un momento en que los casos positivos en San Francisco y la provincia de Córdoba siguen creciendo.

"En una opinión mía, diría que el balance que uno hace hasta esta fecha es que hemos preparado toda la parte sanitaria, hemos preparado a la gente. Hoy la gente está muy cansada. Hay que decirle a la gente que se tiene que cuidar más que nunca, es en lo que estamos insistiendo, tenemos que llamar a la reflexión. Nos hemos cuidado mucho, mucho tiempo, pero necesitamos que estas dos semanas, que son las más serias, las más graves, donde hay mayor cantidad de casos en la ciudad y en la provincia, nos cuidemos con todas las medidas de siempre: el aislamiento, el distanciamiento, que sólo salgamos si tenemos que ir a trabajar o si vamos a adquirir un alimento, en este caso que lo hagamos en el lugar más cercano a nuestro domicilio, que usemos mucho hidroalcohol o alcohol en gel, que usemos el barbijo, evitar las juntadas", dijo.

Y agregó: "Hoy es muy importante esto porque nos enteramos de muchos casos. Cada uno tiene un primo, un tío, un vecino que está hoy adentro cumpliendo su cuarentena o que está con síntomas compatibles con coronavirus. Por eso le pedimos a la gente que solo utilicemos las salidas para lo estrictamente necesario, que salgamos si es fundamental la salida, porque de esa forma vamos a evitar tener que quedarnos adentro por haber sido un contacto estrecho". Giacomino detalló que contacto estrecho es aquel con el que se estuvo durante 15 minutos o más, sin barbijo, y a una distancia menor a dos metros.

"Como balance, si bien fue muy larga la cuarentena, se ha preparado todo el sistema. Hoy tenemos todos los elementos para cuidarnos, para poder decir la vamos a afrontar, la vamos a llevar. Tenemos muchos lugares donde estamos controlando, los ingresos siguen estando controlados, los testeos se siguen haciendo", añadió el secretario.

El test rápido de antígeno, una nueva herramienta

Giacomino se refirió, también, a la reciente incorporación de los test rápidos de antígenos, los diferenció del resto y explicó en qué caso es útil cada uno. "Hoy tenemos una herramienta nueva que es el testeo rápido de antígeno, que se puede utilizar para la gente sintomática. Eso nos adelanta mucho al hisopado que teníamos antes, que mandábamos al Laboratorio Central, entonces enseguida tenemos el diagnóstico y eso ayuda para que la gente se quede adentro", dijo.

A la vez, manifestó: "Hay mucha gente que cree que va, se hace un test rápido serológico, que es el de anticuerpos, y le da negativo y sale creyendo que no tiene coronavirus. El test rápido de anticuerpos, que es el primero que tuvimos, eso necesita de 5 a 7 días desde el contacto, estar cursando la enfermedad asintomático y a veces puede darnos positivo y ser falso positivo. Eso sirve para conocer el estado de la población, conocer si alguna persona que está ingresando a la ciudad está ingresando con el virus pero sin síntomas, y para conocer si tuviste el virus y no tuviste síntomas. Es una medida importante y sirve pero solamente para ciertas cosas. Si estuviste con un contacto estrecho hace dos días, te hacés ese test, te va a dar negativo, vas a creer que no lo tenés, y a los cuatro o cinco días podés empezar con los síntomas. Tampoco tenés que ir si tenés síntomas a hacerte el test rápido de anticuerpos".

Sobre la llegada de los nuevos test, sostuvo: "Con el correr del tiempo, la semana pasada tuvimos una nueva herramienta de los mismos laboratorios, que son alemanes: el test de antígeno. Se utiliza de una forma distinta. El otro era con un pinchazo en el dedo, una gota de sangre se ponía en un reactivo. Este es con un hisopo en la nariz. Se utiliza del día uno al siete de síntomas. Lo bueno es que si es positivo, es positivo. Quiere decir que si te saco una muestra de la nariz y es positivo el test (a los 15 minutos ya me da positivo), tenés coronavirus. Si es negativo y tenés síntomas compatibles, puede ser que yo lo tenga que repetir a los tres días. Vos venías al día dos de síntomas y me da negativo, pero tenés síntomas compatibles con coronavirus, al día cinco o seis lo repito y si me da positivo tenés coronavirus. Es un test de diagnóstico rápido y no lo tengo que mandar al Laboratorio Central de Córdoba para que me dé el resultado. Una contraindicación que tiene es que tenés que tener síntomas. Y como se saca de la nariz, tenés que tener síntomas respiratorios. Entonces es un test de antígenos que se utiliza del día cero al siete pero tenés que tener síntomas, sino no sirve este test de antígenos".

"Y después sigue estando el tradicional, la PCR, que lo está haciendo gente del hospital o algunos laboratorios privados, que se envían a Córdoba o Rafaela y eso estudia el genoma viral. Y eso saca muestra tanto de la nariz como de la boca. En eso no hace falta que vos tengas síntomas, porque estudia el genoma del virus, el ARN del virus que puedas tener en la saliva, ya con eso se detecta. Con eso hisopás a aquellas personas que tienen síntomas compatibles y no le podés hacer el test rápido. El hisopado, como teníamos hasta hace una semanas atrás, ya lo dejamos acotado en una pequeña franja: mayores de 60 años, menores de 60 años con comorbilidades, embarazadas, personal esencial o personas sintomáticas. Si vos tenés el test de antígenos y da negativo, pero vos creés que puede se coronavirus, ahí hago el PCR", sumó.

Y aseguró que cuándo debe usarse uno u otro es decisión de un médico.

Qué hacer

El secretario de Salud también expresó qué debe hacer una persona cuando comienza a tener síntomas o a sospechar que puede padecer la enfermedad.

"La persona que tiene síntomas hoy puede tomar dos caminos: o ir al hospital como estaban haciendo, ellos abrieron un centro en el Polideportivo de Maristas, y sino pueden venir al mismo lugar en donde estamos haciendo los test rápidos (acceso oeste a San Francisco). También se hacen los test de antígenos, pero tenemos un horario para hacerlo. La modalidad que usa la Municipalidad es desde arriba del auto. Vos te venís arriba del auto, te anotás, se baja la ventanilla, te tomamos la muestra, circulás con el auto y a los 15 o 20 minutos te avisamos si sos positivo o negativo. Esa es la modalidad que venimos implementando desde la semana pasada y nos está dando resultados, porque la gente no se baja y no espera", dijo.

Seguidamente, aclaró que el municipio cuenta con insumos suficientes y destacó que desde el comienzo de la pandemia se fabricó paracetamol, hidroalcohol, alcohol en gel y vitamina D.

Sobre ésta última, dijo: "Están hablando de que a Trump lo han tratado con vitamina D. Sabemos que hay gente que está sin tomar sol, tenemos que recomendarles vitamina D, no hace mal, al contrario, protege contra esta enfermedad. Y si te toca la enfermedad, la reacción que generaría cuando tenés niveles importantes de vitamina D sería menor, no tendrías una reacción tan importante, que es lo que se llama la tormenta de citocinas. Seguimos recomendando hasta el cansancio la vitamina D, que es importante y valiosa como herramienta preventiva".