“Esto está hecho para matarte”, dijo cordobés que se enfermó de coronavirus

Ariel es oriundo de Carlos Paz y se encuentra internado en el Hospital Italiano Córdoba con el 3% de capacidad pulmonar. "No se enfermen porque no hay camas", reflexionó.

Ariel Tondo es oriundo de Carlos Paz, es comerciante y resultó infectado de Covid-19 el lunes de la semana pasada. Apenas un día después le "colapsaron los pulmones" y su estado de salud empeoró de forma drástica. Necesitó asistencia inmediatamente y, luego de varias complicaciones, logró ser internado en la ciudad de Córdoba.

"En el Allende me diagnosticaron una neumonía bilateral total y me dijeron que no había camas. Esta enfermedad nos iguala a todos, ahí no existe la plata, cuando no hay camas no hay camas", dijo Ariel mediante un video que publicó en sus redes sociales, y contó que consiguió la hospitalización en el Italiano gracias a un conocido.

Ya internado, el hombre contó que la enfermedad se trata de "una lucha diaria", según muestra el sitio El Doce TV.

"Tengo 3% de capacidad pulmonar, no tengo oxígeno para dar dos pasos seguidos, hago dos pasos y me caigo", señaló. Y aprovechó para reflexionar sobre el rol de los profesionales de salud: "Los médicos son realmente increíbles. Todos ya contagiados de Covid, están aterrorizados y entran como astronautas a la habitación".

"Para los que no creían en esta enfermedad, quiero decirles que esto está hecho por grandes hijos de puta del mundo, está bien pensada y está destinada a matarte. El virus te ataca todos los órganos: corazón, riñones, pulmones, cerebro. Esto no es morbo, es información", afirmó de manera tajante el carlospacense.

Por último, el comerciante dejó un fuerte mensaje para todos los cordobeses: "Por favor sean conscientes. No bajen la guardia, no entre en pánico, simplemente tomen consciencia. No se enfermen porque no hay camas en toda la ciudad de Córdoba ni alrededores. Hay Covid por todo Córdoba. Si se enferman y requieren de una cama, van a terminar muriendo en la calle".