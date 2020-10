San Francisco: reportaron 33 casos de coronavirus este domingo

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional 3 informó hoy 33 nuevos casos de coronavirus en San Francisco. Además se registraron los siguientes nuevos casos: seis en El Arañado, dos en Arroyito, uno en Freyre, 12 en Las Varillas y uno en Tránsito. Así, el departamento San Justo sumó 55 nuevos casos de COVID-19 en esta jornada. A nivel provincial, fueron reportados 1.149 nuevos casos y 24 muertes.

El COE local agregó que hay muchos resultados de hisopados pendientes. También señaló que algunos son contactos estrechos de casos ya informados y otros están en estudio sus nexos epidemiológicos. Además se está realizando el estudio de los contactos estrechos para ponerlos en cuarentena y realizar los test correspondientes.

"Se aconseja por parte del COE no realizar reuniones familiares ni sociales por el término de 15 días y extremar los protocolos en fábricas y comercios. Se desaconsejan las salidas no esenciales. No concurrir a plazas. Recordar el uso de tapabocas , distanciamiento y alcohol al 70% o en gel y frecuente lavado de manos", subrayó el COE regional.