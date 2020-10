Coronavirus: ¿cómo cambió la situación sanitaria en la ciudad en una semana?

En el último informe sobre la situación sanitaria de San Francisco y el departamento San Justo, en el marco de la pandemia por el coronavirus, el COE local hizo un pedido expreso a la población: no realizar reuniones familiares ni sociales por el término de 15 días y extremar los protocolos en fábricas y comercios. También desaconsejó las salidas no esenciales, al pedir que no se concurra a plazas y lugares públicos en caso de no ser necesario. Y como máxima, recordó la necesidad de usar tapabocas, cumplir el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos, utilizando el alcohol en casos de no tener un lavatorio cerca.

En la última semana, entre el lunes y este sábado se confirmaron 255 casos nuevos en San Francisco, superando en la actualidad los 400, por ejemplo.

¿Cómo cambió en una semana la situación sanitaria?

CASOS CONFIRMADOS

- Hasta el domingo pasado, con el reporte nocturno, San Francisco registraba 188 contagios en total desde marzo y 206 sumando 12 casos de Frontera, dos de Josefina y cuatro de Luxardo, según los reportes del COE local y la Municipalidad de Frontera.

- Hasta este domingo 4 de octubre al mediodía, San Francisco registra 443 contagios desde marzo y 473 incluyendo 24 casos de Frontera, dos de Josefina y cuatro de Luxardo.

INTERNADOS

- El Hospital Iturraspe tenía hace una semana 12 pacientes aislados en el área Covid-19 y 2 con respiración mecánica asistida (9% camas críticas).

- Hoy, ese dato es el siguiente: son 20 pacientes aislados en el área COVID-19 y 5 con respiración mecánica asistida, mientras que el resto está con oxigenoterapia.

TASA DE INTERNACIÓN

- La tasa de internación hace una semana estaba en el 30% de ocupación en el nosocomio. Ese porcentaje se incrementó durante los últimos días.

FALLECIDOS

- Al domingo pasado, eran tres las personas fallecidas en el departamento San Justo, los que presentaban patologías previas. Pertenecían a Devoto, San Francisco y Las Varillas.

- Anoche se sumó una nueva víctima. Una mujer de 50 años, de San Francisco, también con patologías previas que la hacía parte del grupo en riesgo. Son cuatro ahora en el departamento San Justo los fallecidos, dos en nuestra ciudad.

AISLADOS

- Hace una semana había unas 600 personas en aislamiento en nuestra ciudad, al ser contactos estrechos de pacientes con coronavirus.

- Con el correr de los días se fueron sumando nuevos, al menos mil personas más debido a los contactos estrechos de pacientes diagnosticados.