A través del streaming, la Mutual de Freyre promociona a las bandas locales

Por Lucila Balzarini, estudiante de Comunicación Social en el CRES

La Mutual 9 de Julio Olímpico de Freyre tuvo una muy buena idea para estos días de pandemia que vivimos y está relacionada a la promoción de la cultura del pueblo. Organizó una serie de conciertos musicales por streaming, que ya tuvo su debut días atrás con la banda local “Privacy”, que durante 45 minutos pudieron hacer escuchar su arte a través de las redes sociales de la institución, como Facebook e Instagram.

José Alonso, gerente de la mutual, indicó que la idea la venían manejando y que decidieron llevarla adelante con cuatro grupos en esta primera etapa. El concierto se lleva adelante en un estudio de grabación particular. El ingreso a las plataformas es totalmente gratuito, ya que el objetivo –aclaró Alonso- es acercar la cultura a las familias de la localidad y a quienes se sumen de cualquier parte del territorio.

El primer concierto fue el pasado 17 de septiembre, momento en que los músicos Azul Massimini, Franco Mensa, Matías Ponce y Diego Vietto, quienes integran “Privacy”, interpretaron temas como Run Baby Run (Sherly Crow), Promesas sobre el bidet (Charly García), Un Break My Heart (Toni Braxton), Shine on you crazy diamond (Pink Floyd), entre otros.

“El resultado fue muy positivo al lograr la visibilidad de los artistas que fueron fuertemente golpeados por la pandemia”, explicó Alonso.

Una mutual que apoya la cultura

La institución freyrense es reconocida por su aporte dirigido, entre otros, al grupo de teatro local La Farsa, que es vocacional. La contribución consiste principalmente en el salario del profesor y todo lo que se refiera a los instrumentos técnicos e indumentaria para que después durante el año se puedan concretar todas las obras que se ensayan.

Pese a ello, Alonso indicó que hacer obras de teatro por streaming, como realizan con las agrupaciones musicales, “por el momento está descartada”, ya que participan una gran cantidad de actores y no se están llevando adelante los ensayos.

Por otra parte, Alonso destacó el apoyo realizado a un taller literario local para que puedan llevar a una edición gráfica los poemas y cuentos escritos por sus integrantes: “Desde la mutual lo que hicimos fue solventar el costo que una editorial les cobraba para hacer una edición de ejemplares”, destacó.

Alonso también indicó que cada año tratan de organizar charlas de diferentes temáticas y ejemplificó: “Pudimos contratar al doctor Daniel López Rossetti, absorbimos todos los costos y lo que se hizo fue poner a disposición 1000 entradas a los colegios de la localidad que tuvieron que vender y a partir de allí se les dio una parte proporcional del evento”, recordó.

Al ser consultado sobre el porqué del apoyo de la mutual a la cultura de Freyre, Alonso destacó: “No lo entendemos como una necesidad, sino como una obligación de las instituciones, principalmente de la que me toca representar”, culminó.