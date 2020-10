Respaldo del sector industrial a las nuevas medidas

La mayoría de los industriales calificaron de "positivas" las medidas anunciadas por el Gobierno, porque entienden que ayudarán a exportar más y reactivar la economía.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, opinó que "son buenos anuncios y van en el sentido de los que veníamos pidiendo, porque permiten ir ganando confianza".

"Liberar retenciones es una medida necesaria e inteligente, la ecuación es toda ganancia, ya que se genera actividad económica", añadió Acevedo.

"Le veníamos diciendo al Gobierno que tenía que bajar o prorrogar impuestos, como se anunció ahora que sucederá con impuesto a las Ganancias para nuevas inversiones, porque si no se bajan, no se va a poder recaudar porque no vienen las inversiones", dijo el titular de la central industrial.

Acevedo explicó que "se quitaron los derechos de exportación a productos industriales que se pusieron en 2018, por una devaluación. Era absurdo tener que pagar esos derechos en medio de la pandemia".

El presidente de la Cámara de la Construcción, Iván Szczech, señaló que los anuncios son "positivos, permitirán reactivar y la inversión en obra pública del presupuesto del año que viene duplica la que estaba en el presupuesto anterior, de 2019".

El titular de Celulosa, José Urtubey, dijo que las medidas "están bien orientadas hacia el ahorro y el comercio exterior.

También hay una buena orientación en lo productivo, aunque está el desafío cambiario".

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Emmanuel Poletto, dijo que "para lograr un crecimiento sostenido hay que exportar cada vez más, podemos hacerlo por la diferenciación en diseño y calidad de nuestros juguetes, la medida anunciada es muy acertada para mejorar la competitividad de nuestras exportaciones".

El secretario de la Fundación Pro Tejer, Jorge Sorabilla, opinó que liberar las retenciones "es una medida necesaria e inteligente" y que "se genera actividad económica, valor agregado, empleo y divisas que resultan escasas. Es una decisión para destacar".

Por su parte, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, destacó que "vemos de gran importancia las medidas que han tomado frente a la quita de retenciones para las exportaciones industriales".

"Para el sector pyme es fundamental, sumamente importante porque sin ninguna duda va a generar una reactivación en las exportaciones mas que nada en aquellas que tienen que ver con los productos de consumo masivo especialmente los alimentos que vendemos a nivel Mercosur".

El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, explicó que los anuncios apuntan "a promover las ventas de productos fabriles en el exterior mediante la reducción de los derechos de exportación y el aumento en los reintegros".

"La reducción de los derechos de exportación permitirá incentivar las exportaciones con valor agregado, generando una reactivación en distintos sectores de la industria nacional", agregó Fernández.

El titular de la Cámara de Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), Luciano Ciambella, aseguró que "estas son medidas largamente reclamadas por nuestro sector, que tiene una larga tradición exportadora y que necesita este tipo de apoyos para recuperar mercados, que valoran la calidad de nuestros productos". (NA)