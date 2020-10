"Es impresionante la cantidad de clubes que lo necesitan y aunque sea un mínimo apoyo, sirve", dijo un dirigente

20 clubes de San Francisco recibieron este viernes un subsidio de 40 mil pesos otorgado por el Gobierno de Córdoba en el marco de una ayuda económica no reintegrable y a través de la Agencia Córdoba Deportes.

Los dirigentes de los clubes agradecieron el apoyo de la Provincia y coincidieron en la enorme dificultad de poder cobrar las cuotas societarias al no tener actividades por la pandemia.

En diálogo con El Periódico, Omar González de Estrella del Sur explicó que el dinero "se va a utilizar para acomodar medianamente los gastos que hemos tenido, que son muchos y lamentablemente las cuotas societarias por la situación en la que estamos no las pudimos cobrar, no van a salvar la situación pero por lo menos es una ayuda y uno ve que están ayudando a todos, es impresionante la cantidad de clubes que lo necesitan y aunque sea un mínimo apoyo sirve".

Por otro lado, también se refirió a los daños que sufre el club al estar cerrado y señaló que esto también sirve para poder mejorar esa situación. "Nosotros no podemos ir al club, pero van otros que no tiene que ir y no con buenas intenciones, lamentablemente. Creo que a medida que nos puedan habilitar las actividades esos problemas se van a ir acomodando, pero de la inseguridad no se salva nadie y como nos explicaron desde la Policía no dan abasto porque no solo hay delitos a la propiedad sino también tienen que controlar los accesos, que la gente cumpla los protocolos, el trabajo es arduo pero van poner el máximo de empeño para estar presentes en cada club", agregó.

Por otro lado, Matías Tomatis de El Ceibo explicó que el dinero se utilizará también para gastos básicos. "Seguramente lo trataremos en comisión: gas, agua, luz y profes, nos viene bárbaro porque estamos en una situación complicada, pero la llevamos bien gracias al aporte y acompañamiento de los padres, de personas que nos dan una mano siempre, no sobra nada y viene bárbaro", explicó.

El Ceibo tiene algunas disciplinas habilitadas, pero las que mueven el mayor caudal de gente en el club no lo están. En ese sentido, Tomatis celebró que muchos padres siguen pagando la cuota a pesar de que los chicos no concurren a la disciplina. "Pagan sin que el chico vaya al club y quiero agradecerles, que nos sigan acompañando porque de alguna forma se lo vamos a retribuir", concluyó.

Relevamiento y plan integral

Por otro lado, Héctor Campana explicó durante el acto de entrega que la Agencia Córdoba Deportes realizará encuestas a todos los clubes de la provincia con el objetivo de conocer la realidad de cada uno de ellos e implementar un plan de acompañamiento estatal.

"Queremos conocer detalladamente la realidad de los clubes de nuestra provincia, son preguntas muy simples que nos van a servir para cuando la situación mejore poder trabajar en un programa más integral y diferente, que pueda contener a la mayor cantidad de instituciones de la provincia", señaló Campana.