¿Qué piensa el médico Mario Vignolo de la cuarentena y el coronavirus?

El ex director del Hospital Iturraspe habló con una radio de la región y dio su punto de vista sobre la Covid-19.

El ex director del Hospital Iturraspe, Mario Vignolo, sostuvo en declaraciones radiales que la cuarentena que se vive “es una aberración”, aunque aclaró que se “debe haber hecho con buenas intenciones”. El médico psiquiatra y forense fundamentó que se inició prontamente y que por ello la gente “está agotada y ahora que el virus está circulando se necesita trabajar”.

Vignolo realizó declaraciones a Radio Belgrano (Suardi), donde señaló que el daño colateral es muy grave, porque la gente no va al médico por otras patologías y porque el sistema de salud “sólo espera al coronavirus y posterga lo otro”.

“Además hay problemas psicológicos graves porque tenemos una carga emocional importante ya que para hacer algo se tienen que transgredir reglas y el ciudadano de bien se siente un delincuente”, remarcó.

Sobre el coronavirus sostuvo que es una enfermedad que no debe subestimarse “pero tampoco generarse una paranoia: “Es una infección que puede agravarse como otras, aunque en estos momentos ha disminuido su virulencia porque está circulando en todos lados”, dijo y agregó: “Si esto hubiese ocurrido hace 20 años no habría generado tanta locura, porque no había redes sociales, se viajaba menos, por lo que hubiese sido una pandemia más. Por eso insisto en que los cuidados pasan por nosotros más que por las medidas que pueda tomar el Estado”.

Vignolo recomendó que hay que usar el tapabocas, mantener el distanciamiento social y lavarse bien las manos con agua y jabón o llegado el caso utilizar el alcohol

“No hay que subestimar, no soy un anticuarentena, en su momento pudo haber sido muy bien pensando el resguardo pero si vemos el impacto, el daño colateral psicológico, económico y de otras patologías el resultado es negativo”, cerró.