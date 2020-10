Municipalidad busca frenar encuentros: "Es una de las situaciones donde más contagios se dan", dijo Aresca

A partir de este viernes, y ante el importante aumento de casos de coronavirus notificados en esta semana, la Municipalidad de San Francisco decidió restringir la circulación de personas en el fin de semana en la franja horaria de que va de 0 a 6, además de intensificar los controles nocturnos con operativos interfuerzas. El objetivo es impedir los encuentros o fiestas clandestinas, que según entienden desde el Gobierno local, son los lugares de mayor propagación del virus.

La decisión se dio a conocer luego de una reunión que mantuvo ayer el intendente Ignacio García Aresca con los representantes de las distintas fuerzas de seguridad. En este sentido, el funcionario remarcó que se decidió no restringir los horarios como se determinó en otras ciudades de la provincia y había recomendado también el COE para San Francisco.

"La decisión en conjunto con todas las fuerzas de seguridad es que desde las 24 hasta las 6 haya la menor cantidad de circulación de tránsito, salvo en casos esenciales, y que no haya encuentros, que es una de las situaciones que donde más contagios se dan", le dijo Aresca a El Periódico, luego de un acto de entrega de subsidios a clubes deportivos de la ciudad.

El intendente subrayó el compromiso de las fuerzas de seguridad y las fiscalías de trabajar en conjunto ante cualquier irregularidad que se detecte. “Lo que seguimos tratando es que sigamos tomando consciencia, no relajarnos, en un momento donde tenemos un pico de contagios en toda la provincia. No queremos llegar a una situación de crisis, queremos un equilibrio entre lo sanitario y lo económico para no bajar de fase”, admitió.

¿Transmisión comunitaria?

Consultado si ante el aumento de casos San Francisco se encuentra en fase de transmisión comunitaria del virus, Aresca respondió: “No, para hacer un diagnóstico tenemos que analizar la situación de camas críticas y hoy por hoy no llegamos ni al 7 por ciento de ocupación. Tenemos una situación sanitaria estable, estamos realizando un fuerte trabajo en los controles de acceso y con el seguimiento de las libretas sanitarias, hoy debemos tener más de mil personas en cuarentena y eso permite que podamos seguir manteniendo esta situación controlada”.

Aresca no negó que continuarán los casos de contagios pero reiteró que el objetivo es que el aumento no sea brusco. “Si nos vamos cuidando, van a ser progresivos, esto va a permitir que podamos llevar la situación con un equilibrio entre lo sanitario y lo económico y que la situación no nos explote de un día para el otro”, dijo.

Y cerró: “Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, desde el municipio, el personal del hospital, los voluntarios y los vecinos, tenemos que seguir cuidándonos, con la distancia, el barbijo y el lavado de manos”.