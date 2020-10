Restringirán el horario de circulación en San Francisco

Tras el aumento de casos de coronavirus, la Municipalidad de San Francisco resolvió intensificar los controles nocturnos a través de operativos interfuerzas y restringir la circulación el próximo fin de semana, desde la medianoche de este viernes, en la franja de 0 a 6 horas. Fue a partir de una reunión que mantuvo ayer el intendente Ignacio García Aresca con los representantes de las distintas fuerzas de seguridad.

El objetivo, según indicaron, es el de reforzar las medidas de seguridad relacionados a la pandemia del Covid-19 durante los próximos días. Los controles nocturnos dentro de la ciudad también habían sido solicitados por concejales de la oposición días atrás.

Cabe recordar que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) central había recomendado a San Francisco y otros municipios del interior de Córdoba tomar otras medidas más estrictas y desde las 20. Y, si bien desde el municipio no se acató la sugerencia, se había anunciado que se iba a analizar la situación y que las medidas podían cambiar de un momento a otro.

En principio la disposición regirá para las noches del viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre. El lunes se continuarán con los controles rutinarios y los representantes de las fuerzas se volverán a reunir para analizar los resultados que arrojó la tarea con el fin de determinar si continuarán solo los fines de semana o si se reforzarán durante los días de semana.

Del encuentro participaron el intendente García Aresca y el secretario de Gobierno Damián Bernarte, el jefe de Policía Federal Argentina (PFA) en San Francisco, Claudio Ontivero; por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) Javier Rojas (Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales) y Diego Soto (Seguridad Vial); el jefe de la Departamental San Justo de Policía, Mauricio Rantica y Pablo Rochelli, del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER).

“Decidimos convocar a esta reunión con las fuerzas de seguridad para seguir delineando en conjunto y de manera coordinada el trabajo de los controles vinculados con el coronavirus en San Francisco. La idea que consensuamos es reforzar los mismos en distintos puntos estratégicos de la ciudad sumado al patrullaje en el ejido urbano durante este fin de semana”, contó el intendente finalizado el encuentro.



El mandatario municipal apeló a la conciencia de la población: “Queremos que los vecinos entiendan que debemos evitar la circulación después de la medianoche ya que no hay actividades autorizadas pasado ese horario, es decir, no están permitidas fuera de ese horario las reuniones en los hogares u otros lugares que no sean los locales gastronómicos”.

“Estamos atravesando un momento donde se registran en San Francisco los mayores índices de contagios, por eso y para que no tengamos que restringir más actividades les pedimos a los vecinos que respeten las normativas y que se sigan cuidando con todas las medidas que ya todos conocemos”, concluyó el mandatario.

Sanciones

Por su parte, Bernarte dijo: “Durante la reunión se procedió en primer término a realizar un diagnóstico entre la actividad económica, la salud y la circulación de gente como vínculo de la enfermedad, por lo que, tras analizar entre todos el cuadro de situación y con la idea de restringir lo menos posible las actividades habida cuenta que a las 0 horas es el horario de cierre de los locales gastronómicos, se determinó que a partir de la medianoche del viernes se restrinja al máximo la circulación de personas en el ejido urbano ya que fuera de ese horario no hay ninguna actividad que avale la posibilidad de reunirse en casas particulares o en cualquier otro lugar”.

“También se trabajará de manera conjunta con el Ministerio Público provincial para que aquellas personas que no respeten las normativas vigentes en cuanto al distanciamiento social, no solo se le labren las actuaciones administrativas con las multas establecidas, sino que se pondrá en conocimiento de la fiscalía de instrucción de turno a los fines de iniciar el proceso penal establecido en los artículos 239 y 205 del Código Penal de la Nación”, relató el funcionario.

El igual que el intendente, Bernarte subrayó: "Las medidas tienen por objetivo cesar la circulación de aquellos que no tienen una razón para acreditar o justificar la misma desde las 0 hasta las 6 hs. Queremos generar la conciencia en los vecinos de que estamos atravesando un momento crítico y debemos comprometernos con que a partir de la medianoche debemos quedarnos en casa”.