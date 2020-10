¿Limitar actividades? ¿controles nocturnos? Los temas que están sobre la mesa en San Francisco

El COE central recomendó restringir actividades a partir de las 20 en San Francisco. Hasta ahora el Gobierno municipal no lo hizo, aunque advirtió que dependerá de la cantidad de nuevos casos que se registren. La oposición pidió más controles nocturnos para evitar juntadas y fiestas.

La relativa tranquilidad que presentaba San Francisco en cuanto a la cantidad de casos de coronavirus registrados se vio resquebrajada esta semana como nunca desde el inicio de la pandemia, ya que en apenas cuatro días el COE Regional informó para la ciudad más casos que todos los que había notificado en casi seis meses. Las alarmas se encendieron y en el municipio ya advirtieron que si no se logran bajar los casos, podrían restringirse las actividades, a la vez que concejales de la oposición reclamaron mayores controles durante la noche para evitar reuniones sociales.

San Francisco tenía alrededor de 1600 personas aisladas hasta hoy, con 360 casos registrados desde marzo. La situación sanitaria está lejos de ser grave. El porcentaje de ocupación de camas críticas es bajo aún. Pero eso hoy, porque las cosas en una pandemia pueden cambiar bastante rápido. Además, como se sabe desde la época de la fase 1, las restricciones no implican exclusivamente cuestiones sanitarias sino que afectan el funcionamiento habitual de buena parte de la comunidad y puede perjudicar el trabajo de muchas personas. Tener más contagios significa un problema no solo para quienes sufren la enfermedad o quienes trabajan el sector de la Salud, sino para toda la ciudad.

Hasta hace 10 días, San Francisco era la única de las principales ciudades del interior de Córdoba que estaba por fuera de las recomendaciones efectuadas por el COE central para más de 40 municipios de restringir actividades y disponer cordones sanitarios, entre otras acciones. Sin embargo, el pasado fin de semana el pedido del COE ya incluyó a nuestra ciudad y a Las Varillas.

La recomendación fue una suerte de fase 1 intermedia por dos semanas en la franja horaria de las 20 y las 6, manteniendo las actividades esenciales y con el sector gastronómico con modalidad delivery o para llevar de 20 a 23, con el objetivo de limitar la circulación de personas durante la noche.

El pedido del COE hecho está, pero quienes toman la decisión de implementarlo son los gobiernos de cada localidad. De seguir con estas cifras, la recomendación puede repetirse.

La respuesta, por ahora

Desde la Municipalidad de San Francisco, el pasado lunes se informó que por ahora no habría restricciones y todo seguirá igual. Pero remarcaron el por ahora. “Estamos en una situación límite, si siguen evolucionando los contagios inevitablemente vamos a hablar de reducción de horarios y actividades en la ciudad”, admitió el secretario de Gobierno, Damián Bernarte, quien pidió a la comunidad “rever conductas individuales” y una mayor conciencia colectiva.

"No tomamos la decisión de otros lugares, pero apelo a que tomemos conciencia de que no quiere decir que esto sea para siempre”, explicó, en la misma línea, el intendente Ignacio García Aresca.

Todo esto fue antes del fuerte aumento de casos informados desde mediados de esta semana, en la que la ciudad superó por primera vez los 100 casos notificados en una jornada. Hoy las cifras son más altas y la preocupación en el Gobierno local y las autoridades sanitarias es mayor.

En el caso de Carlos Paz, por ejemplo, el COE recomendó medidas más estrictas ya en cinco oportunidades, sin que hayan sido adoptadas aún por el municipio en esa ciudad, que aún tiene una cantidad de casos similar a la de San Francisco hoy. Un caso parecido es el de Alta Gracia, que sí terminó resolviendo el retroceso parcial de fase a la cuarta vez que se lo pidió el COE. En Villa María se tomaron mayores restricciones algunos días después de la recomendación y con protestas del sector gastronómico. Y este viernes en esa ciudad habrá una reunión multisectorial para analizar medidas a tomar, ya que el aumento de casos fue muy importante esta semana.

¿Qué va a pasar en San Francisco? Es claro que “cortar” el movimiento por la noche puede perjudicar actividades económicas y afectar psicológicamente, pero desde el Gobierno local ya indicaron que si no bajan los casos las cosas no seguirán igual. Las recomendaciones del COE también pueden adaptarse en el ámbito local, como pasó en otras ciudades, con algunas variaciones en horarios o con rehabilitaciones parciales sobre la marcha. También está el refuerzo de controles policiales en horarios nocturnos para evitar fiestas clandestinas o reuniones sociales que disparen los contagios, algo que fue un reclamo de la oposición al Gobierno municipal en esta semana. Todavía no tienen la firma, pero los temas están sobre la mesa en el Palacio Tampieri.