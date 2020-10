Subió la demanda de terrenos para hacer piletas

La tendencia se aceleró en los últimos meses, quizá motivada por el panorama, que no es alentador para el turismo. También son importantes las consultas por casas-quinta en alquiler, aunque la oferta sea baja.

Aquellas personas que tenían ahorros para irse de vacaciones y que, pandemia mediante, vieron frustrados sus planes, buscaron alternativas para invertir el dinero en tierras o construcción. Hay quienes optaron por hacerse la pileta, pero también quienes ya empezaron a buscar casas quintas para alquilar y pasar el verano en San Francisco.

Aquellos con mejor pasar económico, incluso, adquirieron terrenos para ese fin, algo que se aceleró en los últimos meses, quizá motivado por el panorama, que no es alentador para el turismo.

"Apenas empezó la cuarentena dura, que no se podía salir de casa, pensaba que no se iban a dar muchas ventas de lotes y fue todo lo contrario. Los dos siguientes meses, cuando hubo más circulación, que se empezó a mover la construcción, se vendieron varios lotes más económicos, por decirlo de alguna manera. Se han vendido muchos lotes en barrios como Maipú o de la zona norte, a gente que se quería hacer la pileta o un quincho y pileta. Me dejó sorprendido, se movió más de lo que yo esperaba", comentó Franco Macagno, de la empresa de bienes inmuebles que lleva su nombre.

Macagno dijo que hubo "mucho movimiento" en ese sentido y lo atribuyó a la baja en los costos en dólares y a la tendencia de quienes decidieron invertir en lugar de dejar los ahorros en el banco: "Hubo mucha gente de afuera, de pueblos cercanos, que no quería tener el dinero en el banco y lo puso en lotes. También vi gente muy apurada por comprar un lote, hacer la pileta y tener todo listo para el verano, el quincho y la pileta".

Sobre si es una tendencia frecuente o más bien excepcional, comentó: "Se aceleró mucho ahora. Más o menos me lo esperaba, pero me sorprendió el apuro. Como saben que no se van a ir de vacaciones ni peleaban el precio. Les gustaba el lote y lo compraban para empezar a construir lo antes posible".

Alquileres

Aquellas personas con ahorros más austeros, pero con ganas de pasar el verano de la mejor manera posible, pese al contexto de distanciamiento social, optaron por alquilar casas con pileta. "Hay muchos llamados por día. Si bien no hay mucha disponibilidad, es decir, no hay muchas casas en alquiler, sí hay gente que llama para tratar de alquilar. Diciembre, enero y febrero son los meses más buscados, pero no hay mucha oferta. Demanda sí, hay muchísima", aseguró Macagno.

El corredor inmobiliario sostuvo que, debido a esta situación, no interesan demasiado las características de las casas-quinta. "Buscan cualquier cosa, una casa con quincho y pileta o si es un quincho con pileta solamenta también buscan igual", dijo.

En materia de precios, los mismos son muy variables: "Podés encontrar de todo, desde 40 mil pesos por mes hasta 100 mil por mes, con servicio de parque y mantenimiento de pileta".

Propiedades

En materia de propiedades, siguen los terrenos al frente. "Se movieron más los lotes. La venta de casas sigue ahí, medio complicado, pero lotes mucho más de lo que yo esperaba", finalizó.