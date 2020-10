Aróstegui: "Para mí es un sueño que vuelva Lucho"

Tras la repentina asunción como presidente de Sportivo Belgrano, Juan Manuel Aróstegui descansó poco y rápidamente comenzó a tomar decisiones de cara al futuro del plantel profesional. No tuvo que pensarlo mucho, es que su trabajo ya estaba ligado plenamente al desarrollo de las divisiones inferiores y es por eso que su gestión el protagonismo parece que de una vez por todas los tendrán los chicos del club.

Tras la salida de Carlos Mazzola como entrenador, quien no estaba dentro del proyecto que pretende el goleador, se sumó el interés por Bruno Martelotto, como conductor principal del plantel, y el capitán del ascenso -muy querido en la institución- Luciano "Lucho" Mazzina, como ayudante de campo. Con los dos ya hubo reuniones, pero todavía nada se ha concretado.

En una amena charla con El Periódico -de la cual este sólo es un fragmento-, Aróstegui contó por qué son los hombres indicados para conducir a Sportivo Belgrano. "El primer elegido es Bruno, no hay nada definido pero la elección viene por ahí, jugó en el club, hizo inferiores, jugó en primera, después trabajó con inferiores, con la reserva, con primera local junto con Martín (Dell'Avanzatto), estuvo en tres procesos en el Federal A, fue interino, fue ayudante de Martín en el Federal, es una persona que tiene mis lineamientos y un técnico formado. Tiene la experiencia y la capacidad porque nunca dejó de capacitarse y es momento de darle esa posibilidad. Es nuestro, es de la casa y cumple con todos los requisitos para convertirse en la cabeza del grupo", comentó.

Martelotto hace ya varios años que trabaja en Sportivo, lo hizo incluso con varios de los jóvenes que hoy están en condiciones de subir al plantel superior. Tiene un conocimiento profundo del material que tiene la "verde" en sus divisiones inferiores y es por eso también que se espera una respuesta positiva.

Cabe recordar que Martelotto había renunciado como ayudante campo de Mazzola luego de que el torneo se había suspendido por la pandemia con el objetivo de redireccionar su carrera.

Quién está un poco más lejos -literal- es Luciano Mazzina puesto que el capitán del ascenso se encuentra radicado junto a su familia en Mar del Plata. La situación de Mazzina es muy particular, militó por casi 5 años en la "verde" y dejó sin dudas una huella en los hinchas; y en el propio Aróstegui.

"Lucho emana la valentía, la fuerza, las ganas de ir para adelante, el positivismo; eso me emanaba a mi cuando jugaba con él y creo que es lo que va a transmitir a los jugadores, es mi idea. Tienen dos personalidades diferentes pero complementarias, para mi es un sueño que venga lucho, pero se que hay muchas cosas por delante, hay 1200 km de diferencia, su familia, su trabajo, pero me ilusiono con que pueda venir y ojalá lo podamos tener, si no podemos buscaremos a una persona que cumpla con los mismos requisitos: que sea del riñón, gente nuestra y gente en la que confiamos, que llegado el momento se pueda sentar a plantearte las cosas como son, esa gente necesitamos", contó el presidente.

"Pensar de otra manera"

Aróstegui hizo hincapié en respetar los procesos, en no perseguir el éxito a cualquier costo. "El proceso no es querer ascender ahora a fin de año, sería una locura de mi parte plantearlo. Lógicamente que vamos a hacer todo para que pase, pero tenemos que buscar otras cosas primero, ir progresivamente para que cuando el ascenso nos vuelva a encontrar nuevamente, que creo que nos va a volver a encontrar, estemos plantados de otra manera, que no nos puedan tumbar en dos o tres años, que podamos tener también un proceso en la B Nacional y pensar de otra manera", señaló.

"Tenemos las instalaciones, el predio, la historia ¿Por qué no podemos pensar de otra manera?, pero primero es paso a paso y para eso hay que respetar ciertos tiempos", concluyó.