"Los objetivos coincidían en lo que yo estaba preparando", dijo Mazzola

El ahora ex entrenador de Sportivo Belgrano, Carlos Mazzola, se refirió a la decisión de la dirigencia del club de no renovar su vínculo contractual y su segundo ciclo que quedó inconcluso. "Traté de ordenar en un momento complicado y este era el momento de poder armar mi plantel", lamentó.

El club Sportivo Belgrano informó este domingo que Carlos Mazzola no seguirá siendo el entrenador del plantel profesional ya que no se le renovará el vínculo contractual que vence en noviembre de este año. El entrenador de Devoto había llegado para hacerse cargo del equipo, que no tenía un buen presente en el Federal A, y alcanzó a dirigir 14 encuentros antes de que la competencia se suspendiera por la pandemia.

En ese marco, Mazzola manifestó entender el planteo que le hizo el presidente Juan Manuel Aróstegui, lamentó no poder tener la chance de trabajar con un plantel armado por él y manifestó que incluso tenía objetivos en común de cara al futuro. "Tuve una charla con Juan Manuel donde me comentó cuál era su forma y su objetivo en la cual coincidía en lo que ya estaba preparando para lo que venía, a mediados de noviembre mi contrato vencía pero uno ya estaba preparando lo que venía", dijo el DT.

"Entiendo el planteo que me hizo, pero era con objetivos similares nada más que él lo va a llevar adelante con la gente que tiene en coordinación", agregó.

En cuanto a esos objetivos, Mazzola explicó que "el próximo plantel iba estar armado con los jugadores que todavía tienen contrato y jugadores del club, me pasó un listado de jugadores de inferiores y de ahí había que seleccionar, más cuatro o cinco refuerzo que se iban a traer. Así era la conformación del nuevo plantel que es un poco lo que quedó incompleto".

En números Mazzola tuvo dos etapas en la "verde", dirigió en los años 2013/2014 (Argentino A - B Nacional) donde consiguió el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino y en 2019/20 (Federal A). En la primera etapa condujo 47 partidos: 24 en el Argentino A, 2 por Copa Argentina y 21 en la B Nacional; donde ganó 19, empató 15 y perdió 13. En el segundo período dirigió 14 partidos: 12 en el Federal A y 2 en Copa Argentina; aquí consiguió 4 triunfos, 4 empates y 6 derrotas.

Una etapa inconclusa

El entrenador lamentó que su segunda etapa en el club haya sido inconclusa donde trabajó con un plantel que había conformado otro. "Cuando vine al club había un plantel ya formado y ahora tenía la posibilidad de, con estas condiciones, armar mi plantel", explicó.

"Siempre traté de ordenar, entré en un momento complicado, pero hay jugadores locales que han tenido muchos minutos, más el debut de Juan Tomadoni, estábamos siempre mirando lo que venía de inferiores. Fue incompleto porque empecé a trabajar en noviembre, se frenó en el receso, volvimos para clasificar a la Copa, que era un partido lindo para haber dirigido y ahora uno no lo va a tener; y en marzo se cortó todo así que es muy poco el tiempo de trabajo", señaló.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad a un tercer ciclo. "La relación es muy buena con el club, hay cosas que hemos hecho que son para toda la vida... seguramente en algún momento va a haber un tercer ciclo", indicó.

Por último, Mazzola le envió sus saludos al hincha de Sportivo Belgrano y agregó que en los próximos días deberá resolver su desvinculación definitiva de la institución.