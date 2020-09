Lo afirmó el intendente, que esta mañana recorrió el Operativo Identificar que se lleva adelante en la plaza Vélez Sarsfield, aunque no especificó la cantidad ni cómo será su uso. Además justificó la decisión de no restringir horarios de circulación, se refirió a la conducta de la población y llamó a continuar tomando medidas preventivas.

El intendente municipal, Ignacio García Aresca, recorrió el Operativo Identificar que se lleva adelante en la plaza Vélez Sarsfield este lunes. En ese sentido se refirió a la decisión de no restringir horarios en la circulación en San Francisco y a la conducta de la ciudadanía y negó que exista virus comunitario, entre otros temas.

"Hay ciudades que están mucho más comprometidas por distintas circunstancias y todavía San Francisco no está en esta situación, por el esfuerzo y por el trabajo que se realiza desde los controles dentro de la ciudades y en los ingresos, también estamos haciendo testeos como en este caso, en este barrio donde hay mucha cantidad de habitantes y vamos a seguir haciéndolos en distintos sectores de la ciudad para ver cómo está la ciudad y tener un panorama para después tomar decisiones. También los hacen las empresas. En cada una hay personas que viven en distintos barrios y eso también te da un diagnóstico de cómo está la ciudad", comenzó García Aresca.

Seguidamente, continuó: "No tomamos al decisión de otros lugares, pero apelo a que tomemos consciencia de que no quiere decir que esto sea para siempre. Si tomamos conciencia, si usamos el tapabocas, si nos lavamos las mano, si tomamos distancia, nos vamos a ayudar entre todos. Nadie quiere restringir. Somos de la postura de que hay que trabajar en los tres puntos básicos: lo sanitario, lo económico y lo sentimental".

San Francisco compró test rápidos de antígenos

En el marco de la recorrida, el intendente afirmó que el municipio adquirió recientemente test rápidos de antígenos aunque no especificó la cantidad ni cómo será su uso.

"Lo venimos viendo hace casi un mes. En Estados Unidos se están haciendo test con antígeno y lo importante es que es distinto a este test, que es serológico. Lo venimos trabajando con un laboratorio que es el mismo que está haciendo los test serológicos, es para Covid, es con un hisopado pero te da el resultado en 30 o 40 minutos. Hemos pedido para tenerlos. Se lo presentamos a la Provincia para que lo vean y ellos también lo compraron. Lo anunció el jueves el ministro de Salud Ginés García a nivel nacional, de que había hecho una compra muy grande. Córdoba también lo compró así que también los vamos a tener", dijo.

Y agregó: "San Francisco compró esos y San Francisco compró esos test con antígeno. Lo importante es que te da la posibilidad de tener un diagnóstico más rápido y la posibilidad de saber qué situación tenés en cada lugar, porque esos sí dicen si tenés Covid o no. Es un avance, cuando empezó la pandemia no los teníamos.

Relajación

Consultado acerca de si siente que hay cierta relajación en las medidas de prevención por parte de la comunidad, el intendente insistió en mantener buenas conductas sanitarias. "Siempre digo que uno lo ve, puede haber relajación, pero cuando más abrís las actividades, más contagios podés tener, lo sabemos, pasa en el mundo. El virus si estás encerrado no va a ingresar, lo dicen todos los encargados de la salud pública del mundo, al virus uno lo va a buscar, está en la calle, hay gente que cree que nunca va a llegar. Siempre veíamos que Capital Federal o Buenos Aires estaban en una situación más complicada y ahora empezó a llegar al interior. Le pasó a Córdoba, a Santa Fe, le pasó a Jujuy, que no tenía. Hay que seguir teniendo la conducta que teníamos al principio hasta que aparezca la vacuna", reflejó.

Acerca de los motivos por los que el municipio no brinda diariamente los datos de nuevos contagios y de nuevos recuperados, como en cambio sí lo hacen municipios de la región, el mandatario expresó: "Los números los realiza el COE, nosotros estamos dentro del COE. Somos una ciudad que hace muchos testeos, no solo desde el municipio y la provincia, sino en conjunto. Cuando tenés muchos testeos pasan estas situaciones. Por ahí tenés positivos que dieron en el test que tienen que ir a hisopado y mucha gente se confunde. Es como todo. Cuando abrís la economía podés tener más contagios, cuando hacés más testeos pueden haber más casos a hisopados. Entonces hacemos esto para saber qué cantidad tenemos y, si tenemos, y que pueden haber casos, y que vamos a tener, no tenemos que ocultarlos, sino trabajar sobre la problemática. Por eso es lo que hacemos. Si no quisiéramos tener ninguna situación no haríamos estos testeos que son generalizados, con las personas que puedan venir de cada barrio"

"El dato se va dando, nosotros damos los que tenemos realmente en San Francisco. Después la Provincia a lo mejor para cargar tarda, porque tiene que cargar los datos de toda la provincia. Por esos por ahí esa diferencia de un día al otro (entre el COE regional y el reporte provincial), es en la carga", sumó.

Respuesta a pedidos de padres con hijos en Córdoba

Por su parte, sobre el grupo de padres conformado recientemente, denominados "Por los sanfrancisqueños en Córdoba", que buscan poder reunirse con sus familiares que están fuera de la ciudad, y sobre los pedidos que este grupo hizo al municipio, subrayó que es "una responsabilidad de todos".

"Es una situación donde la Provincia está haciendo restricciones, las ciudades están restringiendo la circulación de 20 a 6. No estamos en desacuerdo de que los vecinos se puedan ver con sus familiares y si alguien quiere venir lo que se les pide es que tengan la cuarentena de 14 días y eso es por cuidar a quienes vienen a ver, porque vos podés tener la habilitación para venir hasta la ciudad pero no sabés si tenés el virus o no. Y eso no tiene nada de malo, vos lo podés tener, pero les pedimos que hagan la cuarentena y que tengan la autorización de la Provincia para poder circular. Estuvieron con el municipio. No tengo ningún problema de que si alguien quiere venir va a tener que cumplir las disposiciones que están", opinó.

¿Virus comunitario?

García Aresca descartó que en San Francisco haya virus comunitario. "Todavía no, lo dijeron desde la Dirección del COE. Hoy no tenemos esta situación, para ello tenés que tener al 2% de la población y y hoy no tenemos. Hay que tratar de tener la menor cantidad de casos, pero por supuesto que va a existir y si existe que no se sigan contagiando unos con otros, por eso tenemos tanta gente en cuarentena", finalizó el intendente.