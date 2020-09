"La idea es que seamos responsables en nuestras actitudes y decisiones"

Este lunes, y hasta las 14 aproximadamente, se lleva adelante el Operativo Identificar en la plaza Vélez Sarsfield, el cual comprenderá la realización de unos 250 testeos rápidos.

La vicedirectora del Hospital Iturraspe, Verónica Pepino, quien también integra el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) regional, explicó en qué consiste esta movida: "En estos momentos estamos realizando el Operativo Identificar. Es libre, puede venir cualquiera de las personas de los barrios Vélez Sarsfield o Roca a realizarse el testeo de forma voluntaria. Con este operativo tratamos de mitigar el virus. Lógicamente a quienes les da reactivo les realizamos el hisopado. Son 250 test rápidos y las personas que necesiten realizarse un hisopado porque estén con síntomas o sean reactivos, se les hace el hisopado. Este operativo cuenta con el trabajo mancomunado de un montón de personas. Cada vez que se organiza un operativo tenemos un despliegue desde la gente que está en la parte de controles que se realizan con los empleados municipales y toda la parte de salud pública tanto de la Provincia como del municipio".



La vicedirectora del Hospital Iturraspe, Verónica Pepino.

Respecto a la elección del lugar, Pepino mencionó: "Vamos a hacer operativos en toda la ciudad no tenemos una causa específica. Sabemos que es uno de los barrios mas grandes ese fue uno de los motivos que nos impulso hoy a trabajar acá, seguramente y si así lo dispone el Ejecutivo, el próximo operativo lo vamos a estar desarrollando en barrio Catedral que es otro de los barrios grandes que tenemos en San Francisco.

"Vamos a ir trabajando por barrios con el objetivo de mitigar al coronavirus y poner a todo el que necesite en aislamiento para disminuir el impacto que puede tener en la salud pública. Es un virus mundial, es una pandemia, entonces tramaos de que las personas que tengan síntomas deben quedarse en su casa consultar inmediatamente con su médico de cabecera o con el centro de salud más cercano u hospital para que la gente de salud pública pueda tomar acciones inmediatas para disminuir la propagación del virus en la ciudad", agregó.

Pepino indicó que con la sola presencia de la persona y su número de documento ya pueden realizarse el testeo: "Vamos a estar hasta las 14, 14.30 hasta que terminemos los 250 test".

Como en cada operativo trabajan más de 30 personas, entre personal municipal, personal del hospital y voluntarios.

Consultada respecto a la opinión que le merecen las críticas en las restricciones de horarios, es decir, en quienes discuten que el virus "no tiene horario", manifestó: "Nosotros los que decimos es que hoy cada uno es responsable de sus propias actitudes y formas de proceder. Si hoy desde Nación y Provincia nos están pidiendo que guardemos cuarentena en lo que realmente no es conveniente, como reuniones sociales o visitas, eso para nosotros es muy importante que se respete para no volver de fase. Ninguno quiere volver por el impacto que esto produce en la ciudad, el país y el mundo".

"La idea hoy es que seamos responsables en nuestras actitudes y en nuestras propias decisiones. Salgamos a trabajar con responsabilidad, utilizando el barbijo y respetando las distancias para que de esta forma no tengamos que retroceder de fases", finalizó Pepino.