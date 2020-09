Viral: captan un “diablo de fuego” en los incendios en las sierras de Cordoba

La foto es de un carlospascense que capturó una imagen mientras realizaba una cobertura del trabajo de los bomberos en Las Jarillas. "Cuando la vi no lo podía creer, es tan concreta la imagen", expresó el fotógrafo Charly Soto. Creer o reventar...

Charly Soto trabaja hace más de 25 años de fotógrafo para distintos diarios de Córdoba y también para sitios nacionales. Pero nunca había visto algo así. El miércoles, se encontraba realizando la cobertura de los incendios de Córdoba en Las Jarillas para la Agencia Reuters y Carlos Paz Vivo. Era su segundo día al lado de los bomberos y vivió en carne propia la angusta al ver que el fuego cruzó la ruta 34 y se fue para el otro valle.

Él no paraba de hacer disparos en su cámara. Hizo más de 300. Cuando llegó a su casa y se puso a chequear el material, quedó impactado: "Yo me di cuenta después, en el momento estaba enfocando en esos penachos que tienen las sierras que son hermosos y se estaban quemando. Pero cuando la vi no lo podía creer, es tan concreta la imagen", expresó en diálogo con El Doce.

Junto a los plumerillos, las llamas formaban la silueta de un diablo de fuego inmenso parado con capa, cuernos y un bastón en la mano. Creer o reventar. "La interpretacion depende de cada uno, de su fe, de sus miedos, pero la imagen está", reveló, todavía asombrado. La fotografía tiene más de 1500 compartidos en su cuenta de Facebook. Estuvo más de un día pensando si subirla o no.

Ese mismo día, Charly también tomó la captura de un bombero descansando tras el arduo trabajo, compartiendo su comida con un perro. "Fue un día de gestos conmovedores, y esa aparición".

Fuente: El Doce Tv.