“Los motivos por los que estoy detenido me cuesta entenderlos”, aseguró Domingo Benso

El gerente del Grupo Cooperativo Devoto, Domingo Benso, habló por primera vez tras su detención en la causa por evasión fiscal que investiga la Justicia Federal en San Francisco. Lo hizo en una entrevista para el programa "Sábado de todos" que se emite en Canal 2 y 96 de la vecina localidad.

Allí manifestó desconocer los motivos por los que se encuentra detenido, aseguró encontrarse bien física y anímicamente, a la vez que expresó que no lo van a doblegar ya que confía en la transparencia de la institución a la cual representa.

“Estoy muy bien en lo físico y en lo anímico, me emociona un poco poderme comunicar en este momento”, sostuvo en los primeros segundos de la entrevista en la que se lo escuchó emocionarse.

Al ser consultado sobre por qué cree que sigue detenido, el mutualista expresó: “Los motivos por los que estoy detenido me cuesta entenderlos. Cuando me detuvieron yo tenía toda la tranquilidad de que no teníamos nada que ver con toda estas irregularidades, de toda esta mugre que está dando vueltas. Creí que en unos pocos días se solucionaba, que en unos 15 días podía ya estar libre porque se iba a aclarar rápidamente, cosa que no ocurrió y los motivos no lo sé. Me cuesta mucho entender que no se pueda llegar a comprender que lo único que nosotros hicimos fue vender un servicio público. De todas maneras, aquí adentro trato de no hacerme el bocho y pensar día a día en cómo soportar el momento, para poder sobrellevar este tiempo y pienso que todavía tengo un tiempo más”.

En otro pasaje de la entrevista, explicó que en la Unidad de Contenidos y Aprehendidos (UCA), donde permanente detenido, hay una situación problemática por contagios de coronavirus y que todo el personal trabaja con equipos de protección. En ese marco, señaló que las audiencias indagatorias se realizan por videoconferencia y que aún no sabe cuándo será su turno.

“Estoy en la celda número 1 y cuando siento el ruido de las rejas que se abren me doy cuenta que estoy preso, pienso en toda la gente que me apoya, que me brindó su acompañamiento y es muy importante, me hace que yo esté bien anímicamente”, adujo. Y agregó: “No me van a doblar porque no tenemos nada que ocultar, nuestra institución se manejó siempre con transparencia que no se puso nunca en duda nuestra honestidad”.

“Pienso permanentemente en Devoto”

Benso contó que transita su día número 27 como detenido y afirmó estar preparado para soportar el tiempo que sea necesario. “No nos van a doblar porque nosotros venimos teniendo una trayectoria durante tantos años en que tomamos el camino de la economía solidaria y el hacer lo mejor para un pueblo que tanto amo y te aseguro que la mayor parte de mi tiempo que ahora me sobra, antes me faltaba, y pienso permanentemente en Devoto en las cosas que hacemos y las que vamos a hacer”, confió.

Al ser consultado si habría una razón política detrás de su detención, manifestó: “Te lo juro que no lo sé, no sé por qué estoy, creo que no le hago mal a nadie, no tengo interés en ningún cargo, no molesto absolutamente a nadie, solo hago una política en defensa del sistema solidario de las cooperativas y las mutuales”.

Por último realizó un agradecimiento a mis hijos que luchan por su libertad, a sus compañeros de trabajo, a los directivos del mutualismo y a todos los devotenses: “No me siento solo, sueño con volver a Devoto pronto”, cerró.

La causa

Además de 13 detenidos, algunos con prisión domiciliaria, la cantidad de imputados en nuestra región se acerca a los 30. Y si bien todos se encuentran con la misma figura penal, “asociación ilícita fiscal”, las responsabilidades son diferentes según los casos.

Lo que se trata de corroborar es la existencia una banda organizada para cometer estos delitos impositivos, vinculada a contadores de Córdoba capital y de San Francisco. Entre las metodologías utilizadas se encontraría la apropiación de la clave fiscal de personas sin capacidad contributiva, con el fin de generar las facturas falsas que habrían sido utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes. Además mencionaron la creación de empresas fantasmas, sin capacidad económica ni movimiento bancario, que también se usaban para facturar.

A través de esos tickets apócrifos se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por 430 millones de pesos entre los años 2017 y 2020, según informó AFIP.