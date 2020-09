"No merecías que te echen como lo hicieron", expresó Messi sobre la salida de Suárez

"Te merecías que te despidieran como lo que sos: uno de los jugadores más importante de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que esta altura ya no me sorprende nada", escribió Messi en su cuenta de Instagram, afectado y triste luego del primer entrenamiento sin su querido amigo.



"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte", admitió el astro argentino sobre el nuevo destino de Suárez, quien a partir de ahora vestirá la camiseta del Atlético de Madrid bajo las órdenes del argentino Diego "Cholo" Simeone, uno de los máximos rivales del Barcelona en la liga española.



El mensaje del "10" llega 24 horas después de la emotiva despedida oficial de Suárez, quien se marchó entre lágrimas, agradeciendo su contratación y los años de éxitos, y dejando a un lado los reproches y las críticas a la directiva del club.



Messi estuvo a su lado, despidiéndole, pero recién al llegar hoy al entrenamiento y no encontrárselo en el vestuario, se decidió a expresar sus sentimientos a través de las redes sociales.

Con su forma de despedirse de Suárez, Messi vuelve a dejar de manifiesto su malestar con los actuales directivos del Barcelona, luego de haber decidido quedarse en el club para no ir a juicio tras el conflicto que se abrió en agosto cuando anunció que se quería marchar a otro equipo.